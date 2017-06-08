"Аэрофлот" проведет фотоконкурс, приуроченный ко Дню России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" анонсировал фотоконкурс, приуроченный ко Дню России. Для участия в нем клиентам компании нужно выложить в соцсети снимок, сделанный на фоне российского триколора, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Двенадцатого июня бортпроводники рейсов, вылетающих из аэропорта Шереметьево, будут раздавать всем желающим российские флажки. Таким образом, пассажиры смогут сделать фото или сэлфи уже в салоне самолета или по прибытии в пункт назначения. Жестких требований к антуражу нет. Главное, чтобы в кадр попал триколор.

Лучшая фотография будет выбрана по итогам голосования среди подписчиков "Аэрофлота" в "ВКонтакте". Победитель получит сертификат на два лица на перелет в бизнес-классе. Пользователи Facebook также могут поделиться своими снимками в официальной группе авиаперевозчика.

В компании рассказали, что на 12 июня заготовлены порядка 50 тысяч флажков – именно столько пассажиров планируют воспользоваться услугами "Аэрофлота" в этот день.