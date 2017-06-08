Собянин: в программу реновации могут не войти около 400 домов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Порядка 400 домов могут не войти в программу реновации по итогам голосования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире #VKLIVE в четверг.

"Сегодня голосуют 4,5 тысячи домов, из них мы видим, что порядка 200 домов точно не войдут в программу, потому что там видно достаточно активное голосование "против", еще 200 домов находятся в таком пограничном состоянии. Я думаю, что они тоже не войдут в программу", — сказал мэр.

При этом он добавил, что собственники около 400 домов, которые не вошли в предварительный перечень для голосования уже провели собрания собственников и проголосовали "за" вхождение в программу.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.