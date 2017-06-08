Страховщики начали выплаты пострадавшим от урагана в Москве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские страховщики продолжают подсчитывать убытки от урагана, который обрушился на Московский регион в конце мая. По предварительной оценке ряда крупных страховых компаний, объем выплат клиентам может превысить 200 миллионов рублей, при этом сумма может еще расти в течение ближайшей пары недель. Кроме того, компании уже начали осуществлять выплаты по данному страховому случаю.

Напомним, что днем 29 мая по Московскому региону прошел ураган. СК РФ сообщал о гибели 10 человек в Москве и пяти — в Подмосковье, пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

В конце мая Российский союз автостраховщиков (РСА) заявлял, что ущерб, нанесенный столичным автовладельцам, предварительно оценивается в сумму до 200 миллионов рублей, из которых треть покрывается каско.

Оценка ущерба



"Росгосстрах" в пресс-релизе сообщил, что предварительно оценивает ущерб своих клиентов от урагана в более чем 25 миллионов рублей, в том числе в 19 миллионов рублей — ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 миллионов рублей — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско. А с 29 мая по 7 июня в региональный центр урегулирования убытков компании поступило около 450 заявлений от страхователей на выплату возмещения.

Как сообщили РИА Новости в "Ингосстрахе", на сегодняшний день в компании в сегменте страхования физлиц заявлено 637 убытков. "По каско — 575 убытков с предварительной оценочной суммой возмещения 43,6 миллиона рублей. … По страхованию имущества физлиц заявлено 62 убытка с оценочной суммой возмещения более 5 миллионов рублей", — уточнили в компании.

Кроме того, по линии корпоративного бизнеса "Ингосстрах" зарегистрировал 44 обращения с предварительной суммой ущерба 30 миллионов рублей. "По предварительным данным, общая сумма ущерба может составить 35-40 миллионов рублей", — заключили в компании.

В ВСК РИА Новости сказали, что они предварительно оценивают общий ущерб от урагана в более чем 13,5 миллиона рублей, в том числе по каско — более 10 миллионов рублей, по имуществу физлиц – 3,5 миллиона рублей. "Уже подано свыше 150 заявлений. Клиенты подают заявления в офисы урегулирования и через сайт страховой компании", — отметили в пресс-службе ВСК.

Представитель "Альфастрахования" заявил агентству, что потенциальный объем выплат их клиентам оценивается в 10-16 миллионов рублей, предположив, что сумма может вырасти в течение ближайших полутора-двух недель.

Общий размер ущерба по заявленным в "РЕСО-Гарантия" страховым случаям предварительно оценивается в 65 миллионов рублей. "Примерно 15 миллионов рублей из этой суммы должны покрыть наши перестраховщики (лидером договора является Hannover Re)", — уточнил РИА Новости заместителя гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

По словам Иванова, всего в компанию заявлено на сегодня 515 претензий, из них 62 в Московской области, остальные в Москве. "Среди пострадавших абсолютное большинство – физические лица, от юридических лиц – клиентов "РЕСО-Гарантия" поступило 83 претензии, 21 из них связана с повреждением имущества, 2 — строймонтаж, остальные по каско", — добавил он.

По данным СК "Согласие", общая сумма по всем заявленным убыткам может составить около 20 миллионов рублей. "По автострахованию с учетом заявленных убытков до 15 миллионов рублей и общая сумма по всем заявленным убыткам в части имущественного страхования — 4,6 миллиона рублей", — уточнили РИА Новости в "Согласии", добавив, что всего на сегодняшний день в компанию поступило 139 обращений, из них – 129 по автокаско и 10 по страхованию имущества.

А начальник отдела по работе с юридическими лицами управления урегулирования страховых событий СК "МАКС" Алексей Смирнов рассказал агентству, что предполагаемый размер ущерба по поступившим в компанию заявлениям, составляет около 1,7 миллиона рублей.

Выплаты



Некоторые страховщики на сегодняшний день уже произвели часть выплат по данному страховому случаю.

В частности, "РЕСО-Гарантия" произвела на сегодняшний день пять страховых выплат на общую сумму 186,3 тысячи рублей, в том числе урегулировано три страховых случая по каско (оплачены счета за ремонт машины). 210 пострадавших машин, по которым в компанию передан полный пакет документов, уже направлены на ремонт.

"Ингосстрах" сообщил, что по 380 убыткам страхователям выданы направления на ремонт на станции техобслуживания автомобилей, с которыми у "Ингосстраха" заключены договоры по ремонту застрахованных автомашин, из них уже 10 отремонтировано. По страхованию имущества физлиц оплачено 10 убытков на сумму более 606 тысяч рублей. По линии корпоративного бизнеса в настоящий момент на оплату передан один убыток на 53 тысячи рублей, по остальным же ведется работа.

В "Согласии" сказали, что по заявленным случаям автокаско пострадавшие в результате стихийного бедствия автомобили направлены на ремонт в соответствии с условиями договора страхования, за исключением конструктивно погибших автомобилей. По имущественным убыткам выплаты пока не осуществлялись, так как пока производится расчет ущерба.

ОСАГО — не КАСКО



В "Ингосстрахе" также обращают внимание граждан на различие между полисами ОСАГО и каско.

"ОСАГО – страхование только ответственности водителя. Отремонтировать свой автомобиль, пострадавший вследствие урагана, по полису ОСАГО клиент не сможет", — пояснил директор по связям с общественностью компании "Ингосстрах" Карен Асоян, отметив важность страхования каско автомобилей, так как только такой полис, по его словам, способен покрыть ущерб от разбушевавшейся стихии, если этот риск входит в покрытие.

Асоян подчеркнул, что страхование каско гарантирует ремонт машины или получение пострадавшим страховой выплаты. "При заключении договоров клиентам рекомендуется ознакомиться с условиями страхования, изучить включенные в полис риски и обратить внимание на исключения" – заключил он.