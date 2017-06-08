Сенатор: смертная казнь для террористов с отсрочкой нежизнеспособна

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Предоставление судам права выносить смертный приговор террористам с отсрочкой его исполнения до снятия моратория на смертную казнь является "нежизнеспособной и бессмысленной" юридической конструкцией, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Александров.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее предложил дать судам право приговаривать террористов к смертной казни с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на высшую меру наказания. Он сообщил, что намерен обсудить свою идею с экспертами, научным сообществом, правоохранительными органами и известными адвокатами, отметив, что сторонники такого предложения есть и, по мнению главы комитета, Европа рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться как высшая мера наказания.

"Не стоит это делать, это абсолютно нежизнеспособная, бессмысленная конструкция, которая не даст никакого результата", — заявил Александров РИА Новости.

По его словам, реализовать такое предложение и добиться от него эффекта будет невозможно.

"Что значит с юридической точки зрения такая нереальная, теоретически существующая смертная казнь?" — сказал сенатор.

"Не надо обманывать себя, вводить общественность в заблуждение — это не реализуемо и ничего не даст", — добавил Александров.