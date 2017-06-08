Судовладелец рассказал, когда "Генерал Ватутин" станет полностью российским

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Вышедший из Молдавии круизный лайнер "Генерал Ватутин" пробудет в порту Ростова-на-Дону до осени, где пройдет все процедуры для получения возможности работать в территориальных водах России, рассказал журналистам представитель судовладельческой компании Skypoint Александр Сахаров.

Ранее СМИ сообщили, что вышедший из Киева круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер отправился в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он двинулся из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. В четверг, 8 июня, лайнер прибыл в порт Ростова-на-Дону.

На борту судна находились около 15 человек — экипаж и представитель судовладельческой компании. Сахаров заявил, что лайнер на самом деле вышел из молдавского порта Джурджулешты и не заходил в территориальные воды Украины. В Молдавии, по его словам, произошла процедура купли-продажи судна.

"Для того чтобы он имел возможность работы, необходимо провести ряд процедур. Первая – таможенная очистка судна, вторая – регистрация его за российским судовладельцем, третья – предъявление его российскому речному регистру, чтобы подтвердить класс судна, соответственно, смена флага. Все эти процедуры планируется проходить в Ростове. Скорее всего, судно будет в Ростове до осени, а осенью будет приниматься решение: либо оно здесь будет подниматься в док (для осушки судна с целью дальнейшего исследования его техсостояния) и предъявляться речному регистру, либо оно будет предъявлено в Казани или Нижнем Новгороде", — пояснил Сахаров.

Акционерное общество "Ростовский порт" сообщало, что после проведения таможенной очистки судно проследует на ремонт на Аксайский судостроительно-судоремонтный завод "Мидель" (Ростовская область). Сахаров предположил, что именно на этом заводе будет проверяться техническое состояние лайнера после осушки судна. По его словам, экипаж для перегона в основном был украинский, они отбывают на родину 12 июня.

Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в России уже в 2018 году. Как выяснил "Вестник АТОР", продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания "Инфофлот". Теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою "дочку" (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать "Инфофлот".