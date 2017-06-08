Родился — должен. У москвича "по ошибке" списали 177 тысяч рублей за ЖКХ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Судебные приставы списали со счета 18-летнего москвича 177 тысяч рублей за коммунальные долги по квартире, собственником которой он "стал" за пять лет до своего рождения. Об этом на странице в Facebook написала мать подростка, сценарист Лидия Раевская.

"За хату спасибо"

Год назад 17-летний житель Москвы Андрей Гороховский получил судебное письмо о том, что он должен погасить задолженность по коммунальным услугам в размере 177 тысяч рублей. В уведомлении говорилось о квартире несколькими этажами выше, в которой тот никогда не жил и прописан не был. В документе утверждалось, что Гороховский, 1998 года рождения, был собственником жилья уже за несколько лет до своего появления на свет — с 1993 года.

Это недоразумение, по всей видимости, не смутило судью. В постановлении говорилось, что подросток не платил за квартиру два года подряд — с октября 2013-го по сентябрь 2015 года. Дело было рассмотрено в его отсутствие, поскольку "представитель истца на судебное заседание не явился".

"Мы, конечно, посмеялись, что у 17-летнего сына, оказывается, есть в собственности квартира в нашем доме четырьмя этажами выше, и владеет он этой квартирой аж 24 года, и непонятно: какая бабушка Ванга узнала заранее, что в 1996 году я как раз замуж выйду и через два года у нас родится сын, но за хату спасибо. Жаль, что с долгами досталась", — описала первую реакцию на письмо Раевская.

Курьез случился на северо-востоке столицы: на улице Бестужевых, 9. Дом обслуживает управляющая компания "Жилищник" — именно она выставила неверный счет. Несовершеннолетнему москвичу обещали все исправить: "Простите-извините, везде ж люди работают, могут где-то и ошибиться". Семья Раевской думала, что инцидент исчерпан.

Однако на прошлой неделе с карты Гороховского в Сбербанке списали 177 тысяч рублей. В банке объяснили, что счет арестовали по судебному решению.

Заплатить, чтобы доказать ошибку

Андрей Гороховский отправился к судебным приставам, наложившим арест на его счет. Они показали ему исполнительный лист, исковое заявление, решение суда и отправили в управляющую компанию "Жилищник", но перед этим рекомендовали взять справку об отсутствии задолженности по месту прописки.

В "Жилищнике" снова признали свою вину. "Да, ошибочка вышла какая-то. Ну, вы поймите: тут живые люди работают, могли немножко и ошибиться. Вы не волнуйтесь, все можно исправить", — приводит слова сотрудников компании Раевская. Они также дали советы ее сыну, как именно разблокировать счет: заказать справку о том, что он не является собственником указанной по ошибке квартиры, за 650 рублей, отнести ее приставам, получить справку об отмене судебного решения и заплатить в Сбербанке четыре тысячи рублей госпошлины.

"Дюша смотрит на тетю тревожно и спрашивает: то есть, я правильно понял? Вы ошиблись, меня из-за вашей ошибки судили, у меня заблокирован счет в банке, и мне нужно заплатить 4650 рублей и подождать месяца три, чтобы доказать, что вы ошиблись? И тетя такая: "Ну, суд-то мы выиграли, извините". Поэтому уж простите, но по-другому не получится", — написала Раевская (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Раевская саркастически заметила, что так же "по ошибке" могут судить и за убийство Кеннеди. Вместе с мужем они наконец выяснили, что собственником злополучной квартиры выше является некая Позднякова, но соседи утверждают, что фактически там никто не живет уже около семи лет.

Пользователи Facebook тут же вспомнили подобные проблемы. Ярослав Трусов рассказал, что на его адрес приходили письма на имена разных людей с восточными фамилиями. Наталия Соло упомянула приятельницу, которая второй год оспаривает налог на квартиру, "собственником которой она не является, в доме, которого не существует".

Что делать

Истории, когда люди узнают о претензии кредитора, только когда списывают деньги, случаются сплошь и рядом, говорит кандидат юридических наук, эксперт движения "За права заемщиков" ОНФ Михаил Алексеев. Но, по словам председателя третейского суда Москвы и Московской области Олега Сухова, ситуацию в Отрадном типичной назвать нельзя.

Сейчас главная задача — вернуть деньги, говорит Сухов. Это можно сделать двумя путями: собрать документы, указанные сотрудниками "Жилищника", и предоставить в компанию либо обжаловать первоначальное судебное решение и потребовать возмещения всех судебных расходов.

Также имеет смысл обратиться напрямую с иском о возмещении морального вреда и взыскании убытков — требовать как возмещения морального вреда (стресс вследствие разбирательств и так далее), так и возмещения всех материальных затрат, которые пришлось понести из-за допущенной ошибки.

Вернуть деньги обратно реально при условии, что управляющая компания в ближайшее время не обанкротится, уточняет Михаил Алексеев: "При заочном решении суда необходимо написать судье, вынесшему приговор, заявление. Скорее всего, судья отменит предыдущее решение и назначит новое рассмотрение, где адвокаты приведут все доводы против требований управляющей компании. После нужно написать заявление в службу приставов о повороте исполнения решения суда: они вернут списанные деньги обратно".

При этом получить 50% от списанной суммы по закону "О защите потребителей" или проценты за использование нелегально арестованных средств вряд ли удастся, продолжает Олег Сухов: "Приставы действовали на основании судебного акта, не доверять которому оснований не было, поэтому в этом случае нельзя говорить о процентах за пользование денежными средствами. Важно найти того, кто изначально допустил эту ошибку, так как все остальные организации и должностные лица действовали в рамках закона, но на основании неверных сведений".

В Уголовном кодексе есть соответствующая статья 303 — о фальсификации доказательств об административном либо уголовном правонарушении. Но в то, что руководство управляющей компании понесет реальное наказание за допущенную ошибку, юристы не верят. По словам Сухова, жалоба в прокуратуру вряд ли поможет: "Смысл в ней будет только в том случае, если после предоставления необходимых документов деньги откажутся возвращать".

Алексеев также настроен скептически: "Подать заявление в правоохранительные органы можно в качестве эксперимента: чтобы жизнь медом не казалась. Но, думаю, управляющая компания избежит наказания — докажет, что речь шла не о прописке, а об ошибке: "перепутали квартиры".