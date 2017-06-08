Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о телемедицине

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате российского парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о телемедицине, который, в частности, предусматривает возможность оказания врачебной помощи дистанционно и выписку электронных рецептов.

Проект закона вводит возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Уточняется, что в целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

"Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

"Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов", — поясняют авторы.

Отмечается, что принятие данного проекта закона позволит повысить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи, в том числе "путем решения наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом".

Вступление в силу данного законопроекта планируется с 1 января 2019 года.