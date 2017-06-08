Депутат предложил разрешить приговаривать террористов к смерти с отсрочкой

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предлагает дать судам право выносить смертный приговор террористам, но с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на высшую меру наказания, заявил депутат журналистам в четверг.

Он сообщил, что намерен обсудить свою идею с экспертами, в том числе с известными адвокатами, отметив, что поддержка такого предложения есть и, по мнению, главы комитета, Европа рано или поздно придет к пониманию того, что смертная казнь должна применяться, как высшая мера наказания.

"Я предлагаю, и это моя позиция, все-таки прописывать в приговоре и давать оценку о том, что применять меру наказания в виде смертной казни в отношении террористов, но отсрочить ее исполнение до момента как появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять. Надо дать возможность судам принимать такие решения. Дать возможность судам назначать это наказание", — сказал Пискарев.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.