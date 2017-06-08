В Думу внесли поправку, разрешающую не продавать билеты авиадебоширам

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента поправку к законопроекту об авиадебоширах, которая разрешает авиаперевозчику не продавать билет на самолет гражданину, включенному в "черный список".

Авторами поправок являются главы комитетов Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ, перевозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком на заключение договора воздушной перевозки пассажира, вправе отказать в заключении договора воздушной перевозки пассажира в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций", – говорится в тексте законопроекта.

Авторы уточняют, что для реализации данной нормы необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ, закрепив в нем исключения из общего правила о недопустимости отказа в заключении публичного договора, то есть покупке билета.

В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий "черные списки" авиапассажиров-дебоширов.