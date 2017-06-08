В Думу внесли законопроект, запрещающий технологии обхода блокировок сайтов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий в России использование технологий, позволяющих обойти блокировку интернет-сайтов, следует из думской электронной базы данных.

"В целях повышения эффективности ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым в России ограничен на законном основании, с учетом возможностей легального использования технологий, используемых для "обхода блокировок", настоящим проектом предлагается установить запрет на обеспечение использования на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам и (или) страницам сайтов в сети "Интернет", доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.