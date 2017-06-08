В Генпрокуратуре оценили ситуацию с коррупцией в России

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной считает, что коррупция в России сейчас не носит катастрофического характера."Говорит Москва".
По его словам, число коррупционных преступлений в России за последние годы снизилось: с 50 тысяч в 2012 году до 33 тысяч в 2016 году. Размер ущерба от таких преступлений, по оценкам прокуроров, составил в 2016 году 78 миллиардов рублей, напомнил Куренной.
Увеличение размера ущерба от коррупции представитель ведомства объяснил тем, что прокуроры стали более эффективно выявлять эти суммы благодаря появлению новых методик и новых инструментов.