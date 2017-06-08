Захарова рассказала, сколько сигарет в день выкуривает Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Времена, когда глава министр иностранных дел Сергей Лавров был заядлым курильщиком, остались в прошлом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Думаю, что я не раскрою секрета — мне кажется, он сам говорил об этом в интервью. Действительно, был заядлым курильщиком, сейчас он значительно снизил количество выкуриваемых сигарет. Буквально до пары в день", — сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Это в большей степени осталось традицией, нежели ежедневной необходимостью. Действительно, по итогам переговоров со своими коллегами он может поддержать какую-то беседу, в том числе выкурив сигарету. Но еще раз говорю, что времена, когда можно было его назвать заядлым курильщиком остались в прошлом", — добавила дипломат.

Лавров много лет был известен как заядлый курильщик, который, в том числе боролся против антитабачной кампании в штаб-квартире ООН в начале 2000-х годов, когда бывший тогда генсеком Кофи Аннан объявил общий запрет на курение в ооновских зданиях, как это было сделано в США. Лавров, который занимал должность постпреда, отказывался перестать курить в здании, по-дружески объясняя сотрудникам ооновской охраны, что комплекс ООН является международной территорией, где не действуют законы США, а генеральный секретарь, прежде чем принять то или иное решение, должен был посоветоваться с представителями государств-членов Организации.

Несколько лет назад в одном из интервью Лавров признался, что стал курить гораздо меньше и ведет здоровый образ жизни.