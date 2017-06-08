Вышедший из Киева лайнер "Генерал Ватутин" прибыл в Ростов-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Вышедший из Киева лайнер "Генерал Ватутин" прибыл в порт Ростова-на-Дону, где пройдет таможенный контроль.

Ранее СМИ сообщили, что круизный лайнер "Генерал Ватутин" изменил курс и движется в сторону Ростова-на-Дону. По данным одесского издания "Думская", 1 июня лайнер вышел из Киева в так называемый "горящий тур". Не заходя в очередной пункт круиза, в Одессу, он направился из Херсона в Измаил, после чего совершил переход в Вилково. В понедельник лайнер вышел из Вилково и взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега полуострова, а во вторник утром возобновил движение. При этом на сайте MarineTraffic, на котором отслеживается движение судов в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется из Измаила в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.

Также сообщалось, что судном владеет собственник из России, которому оно было продано компанией гражданина Кипра. На борту лайнера находится около 15 человек — экипаж судна и представитель судовладельческой компании.

Ранее появилась информация, что лайнер будет поставлен на внутренние речные маршруты в РФ уже в 2018 году. Как выяснил "Вестник АТОР", продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания "Инфофлот". Теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою "дочку" (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать "Инфофлот".

"Генерал Ватутин" — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.