Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить Transparency International

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проведении проверки организации Transparency International Russia.

Согласно сообщениям СМИ, Transparency International выяснила, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточняет, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

"Прошу провести проверку по деятельности АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат также указывает, что материал о ее имуществе, опубликованный на официальном сайте организации, содержит провокационную и клеветническую информацию о ней.

Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору". После этого Поклонская заявила, что готова показать свое имущество, если сотрудники организации предоставят для проверки свое.