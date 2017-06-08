В МЧС рассказали о планах по оповещению населения об опасности

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. МЧС планирует максимально использовать возможности единой сети электросвязи РФ в целях оповещения и информирования населения об опасностях при военных конфликтах и крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.

Сетевой основой российских телекоммуникаций определена единая сеть электросвязи (ЕСЭ), в которую входят все сети электросвязи страны. ЕСЭ представляет собой комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи общего пользования и ведомственных сетей на территории РФ, обеспеченный общим централизованным управлением.

"Приоритетными задачами этого направления деятельности являются… комплексное использование возможностей единой сети электросвязи РФ для доведения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях", — говорится в материалах всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны и защиты населения, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее ведомство сообщало о планах усовершенствования системы управления и оповещения в военное время и в условиях крупномасштабных ЧС в рамках реализации основ государственной политики в области гражданской обороны на период до 2030 года.

Как ожидается, реализация поставленных задач пройдет в два этапа. На первом, до 2020 года, планируется обеспечить силы гражданской обороны современной отечественной техникой и оборудованием, повысить их готовность и аэромобильность, а также пересмотреть требования к строительству метрополитенов и защитных сооружений, а также к оптимизации эвакуационных мероприятий.

На втором этапе, до 2030 года, предусматривается внедрить в систему гражданской обороны передовые технологии защиты населения и создать гибкую систему защиты людей, материальных и культурных ценностей с учетом опасностей, угроз и особенностей регионов.