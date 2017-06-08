В МЧС рассказали о планах по оповещению населения об опасности

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. МЧС планирует максимально использовать возможности единой сети электросвязи РФ в целях оповещения и информирования населения об опасностях при военных конфликтах и крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.
"Приоритетными задачами этого направления деятельности являются… комплексное использование возможностей единой сети электросвязи РФ для доведения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях", — говорится в материалах всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны и защиты населения, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как ожидается, реализация поставленных задач пройдет в два этапа. На первом, до 2020 года, планируется обеспечить силы гражданской обороны современной отечественной техникой и оборудованием, повысить их готовность и аэромобильность, а также пересмотреть требования к строительству метрополитенов и защитных сооружений, а также к оптимизации эвакуационных мероприятий.
На втором этапе, до 2030 года, предусматривается внедрить в систему гражданской обороны передовые технологии защиты населения и создать гибкую систему защиты людей, материальных и культурных ценностей с учетом опасностей, угроз и особенностей регионов.