Власти надеются, что продажи лекарств через интернет помогут снизить цены

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продажа лекарств через интернет позволит снизить цены на дорогостоящие препараты, сказал в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Минздрав РФ разработал законопроект, регулирующий продажу лекарств через интернет, с рядом требований для организаций, которые будут заниматься такой торговлей. Согласно проекту, который может быть принят в октябре, дистанционная торговля разрешается только аптечным организациям (в случае лекарственных препаратов для медицинского применения) и ветеринарным аптечным организациям в установленном порядке. Сейчас дистанционная торговля лекарственными препаратами в России запрещена.

"Версия этого законопроекта уже прошла все предварительные процедуры согласования. На наш взгляд, она рациональна, в ней учтены возможные риски. Правила будут утверждены после вступления в силу закона. На определенную категорию лекарственных препаратов цены, безусловно, должны снизиться. Это будет касаться в первую очередь дорогостоящих препаратов", — сказал Мурашко.

Он отметил, что снижение цен на дорогие лекарства происходит уже сегодня, потому что конкуренция среди аптек привела к тому, что многие переходят от процентной надбавки для дорогостоящих препаратов к установлению ее в абсолютных величинах.

"Поскольку пациент может сравнивать цены и идет туда, где дешевле. По препаратам низкого ценового сегмента и препаратам экстренной помощи — вряд ли, они чаще покупаются поблизости, по дороге", — подытожил Мурашко.

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