Глава парламента Крыма возмутился использованию английского языка в быту

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о недопустимости засилья английских слов в русском языке.
Константинов подчеркнул, что многие знают о его позиции, относительно привнесенных в русских язык иностранных слов, ему перестали писать сообщение со словом "ОК".
"Ко мне приходят сообщения с "хор" сокращенно, что означает хорошо", — подчеркнул Константинов.
По его словам, ни что не вызывает столь глубоких эмоций, как эмоции родного языка, песни, стихотворения, прозы.
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