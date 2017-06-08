Матвиенко рассказала, как россияне оценивают изменения в здравоохранении

КРАСНОГОРСК, 8 июн — РИА Новости. Только треть россиян позитивно оценили изменения в здравоохранении и социальном обслуживании, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая в четверг на II Форуме социальных инноваций регионов.

"По нашему заказу Аналитический центр "Нафи" выяснял отношение граждан к изменениям в социальной сфере. Оказалось, что 64% опрошенных положительно оценивают изменения в области физической культуры и спорта. Почти половина удовлетворена ими в молодёжной политике и образовании. Но только треть россиян позитивно оценили процессы в здравоохранении и социальном обслуживании", — сказала спикер.

По словам Матвиенко, необходимо добиться того, чтобы в любой точке страны граждане имели возможность жить достойно, не испытывали дискомфорта из-за разницы в качестве образования, доступности социального обслуживания, в уровне медицинской помощи. "Чтобы каждому был обеспечен стандарт благополучия", — отметила она.

"Жизнь показывает, что только при четком взаимодействии государства, бизнеса, структур гражданского общества и граждан возможно полноценное движение к социально-экономическому росту страны", — подчеркнула сенатор.

Парламентарий отметила, что у социального предпринимательства есть значительные резервы. Сегодня оно составляет, по разным оценкам, от 2% до 5% от всех предпринимательских инициатив, но пока не определено само понятие "социальное предпринимательство", заявила она. "Минэкономразвития России подготовлен соответствующий проект федерального закона. Он должен также определить чёткие критерии и меры государственной поддержки для этого вида деятельности. Нужно не затягивать с его принятием", — сказала Матвиенко.

Она также сообщила, что серьезное влияние на развитие социальной сферы оказывают информационные технологии — доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг через интернет, превысила 50%.