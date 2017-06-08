Крым хотят сделать мировым центром изучения русского языка

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым может стать мировым центром изучения русского языка, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Предложение, по его словам, возникло на площадке Международного фестиваля "Великое русское слово", который в эти дни проходит в Крыму.

"Это потрясающая по своей сущности идея – сделать Крым центром обучения русского языка в мире. Например, все знают, что остров Мальта – центр изучения английского языка, а мы Крым сделаем местом изучения русского языка, соберем здесь лучших специалистов", — сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Он отметил, что в Крыму можно обсуждать все проблемы, которые связаны с развитием и продвижением языка, созданием русских школ, работу с соотечественниками.

"Мы будем работать над этой идеей", — подчеркнул Константинов.

По его словам, Крым подходит для этой миссии, потому как его жители долгое время боролись за сохранение русского языка, культуры и идентичности.

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