Крым хотят сделать мировым центром изучения русского языка

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым может стать мировым центром изучения русского языка, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Это потрясающая по своей сущности идея – сделать Крым центром обучения русского языка в мире. Например, все знают, что остров Мальта – центр изучения английского языка, а мы Крым сделаем местом изучения русского языка, соберем здесь лучших специалистов", — сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он отметил, что в Крыму можно обсуждать все проблемы, которые связаны с развитием и продвижением языка, созданием русских школ, работу с соотечественниками.
"Мы будем работать над этой идеей", — подчеркнул Константинов.
По его словам, Крым подходит для этой миссии, потому как его жители долгое время боролись за сохранение русского языка, культуры и идентичности.
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