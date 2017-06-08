Медведев поручил провести мониторинг детского летнего отдыха

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам провести мониторинг летней оздоровительной кампании в 2017 году, о результатах необходимо докладывать ежемесячно с июля по сентябрь 2017 года до 20 числа месяца, сообщается на сайте правительства.
Также ведомствам поручено обеспечить проведение во время летней оздоровительной кампании 2017 года контрольно-надзорных мероприятий, в том числе внеплановых.
Уточняется, что главе МЧС России Владимиру Пучкову было поручено следить за соблюдением требований пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, главе Роспотребнадзора Анне Поповой – за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, а также к перевозке железнодорожным и авиационным транспортом организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в том числе требований к организации питания детей, обеспечению их питьевой водой и размещению на вокзальных и аэровокзальных комплексах во время задержки рейсов.
Главе МВД России Владимиру Колокольцеву и директору Росгвардии Виктору Золотову было поручено в пределах компетенции принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности детей в период летней оздоровительной кампании 2017 года. О результатах информировать Минобрнауки России ежемесячно с июля по сентябрь 2017 года до 15 числа месяца, следующего за отчетным.