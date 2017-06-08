Медведев поручил провести мониторинг детского летнего отдыха

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам провести мониторинг летней оздоровительной кампании в 2017 году, о результатах необходимо докладывать ежемесячно с июля по сентябрь 2017 года до 20 числа месяца, сообщается на сайте правительства.

"Минобрнауки России (О.Ю.Васильевой), Минтруду России (М.А.Топилину), Минздраву России (В.И.Скворцовой), МВД России (В.А.Колокольцеву), МЧС России (В.А.Пучкову), Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести мониторинг летней оздоровительной кампании в 2017 году", — говорится в сообщении.

Также ведомствам поручено обеспечить проведение во время летней оздоровительной кампании 2017 года контрольно-надзорных мероприятий, в том числе внеплановых.

Уточняется, что главе МЧС России Владимиру Пучкову было поручено следить за соблюдением требований пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, главе Роспотребнадзора Анне Поповой – за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, а также к перевозке железнодорожным и авиационным транспортом организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в том числе требований к организации питания детей, обеспечению их питьевой водой и размещению на вокзальных и аэровокзальных комплексах во время задержки рейсов.

Отмечается, что главе Роструда Всеволоду Вуколову было поручено следить за соблюдением требований трудового законодательства в организациях отдыха и оздоровления детей. О результатах необходимо информировать Минобрнауки России ежемесячно с июля по сентябрь 2017 года до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву и директору Росгвардии Виктору Золотову было поручено в пределах компетенции принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности детей в период летней оздоровительной кампании 2017 года. О результатах информировать Минобрнауки России ежемесячно с июля по сентябрь 2017 года до 15 числа месяца, следующего за отчетным.