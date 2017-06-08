В Приморье планируют построить к 2020 году Центр ядерной медицины

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Центр ядерной медицины планируется построить во Владивостоке до 2020 года, чтобы полностью закрыть потребность жителей в ПЭТ-исследованиях, заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
"Чтобы мы полностью удовлетворили спрос, нужно 6 тысяч исследований в год, чтобы выявлять больных онокологией. Нам надо построит собственный центр ядерной медицины, где будут производить свои фармпрепараты. Поэтому нужен собственный циклотрон и собственная лаборатория фармпрепаратов. Сейчас находимся в начальной стадии реализации… В ближайшее время начнем строительство, планируем к 2020 году завершить. Таким образом мы сможем удовлетворить потребность", — сказал губернатор.
"Роснано", "Росатом", власти Приморья и Дальневосточный университет подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о создании центра сверхранней диагностики онкозаболеваний в рамках проекта центра ядерной медицины.
Предполагается, что в год центр сможет проводить 12 тысяч сеансов позитрон-эмиссионной томографии, свыше 600 сеансов радиойодотерапии. Радиофармпрепараты, необходимые для диагностики, будут изготавливаться в самом центре, для этого он будет оборудован мощным циклотроном производства "Росатома".