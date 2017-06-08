В Приморье планируют построить к 2020 году Центр ядерной медицины

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Центр ядерной медицины планируется построить во Владивостоке до 2020 года, чтобы полностью закрыть потребность жителей в ПЭТ-исследованиях, заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Первые ПЭТ-исследования (позитронно-эмиссионная томография) начали выполнять на базе медицинского центра Дальневосточного университета в середине декабря 2016 года. Фармакологические препараты сейчас поставляются из Хабаровского края. В ходе "прямой линии" в четверг утром губернатор сказал, что сейчас обследованы около 600 человек, в 2017 году планируется сделать более 1 тысячи исследований.

"Чтобы мы полностью удовлетворили спрос, нужно 6 тысяч исследований в год, чтобы выявлять больных онокологией. Нам надо построит собственный центр ядерной медицины, где будут производить свои фармпрепараты. Поэтому нужен собственный циклотрон и собственная лаборатория фармпрепаратов. Сейчас находимся в начальной стадии реализации… В ближайшее время начнем строительство, планируем к 2020 году завершить. Таким образом мы сможем удовлетворить потребность", — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на острове Русском будет построен ядерный центр с полным циклом позитронно-эмиссионной томографии. В том числе здесь будут изготавливать радиоактивные изотопы, применяемые в лечении онкозаболеваний. Они вырабатываются специальным устройством — циклотроном, стоимость которого составляет около 2 миллиардов рублей.

"Роснано", "Росатом", власти Приморья и Дальневосточный университет подписали на Восточном экономическом форуме меморандум о создании центра сверхранней диагностики онкозаболеваний в рамках проекта центра ядерной медицины.

Предполагается, что в год центр сможет проводить 12 тысяч сеансов позитрон-эмиссионной томографии, свыше 600 сеансов радиойодотерапии. Радиофармпрепараты, необходимые для диагностики, будут изготавливаться в самом центре, для этого он будет оборудован мощным циклотроном производства "Росатома".