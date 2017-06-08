На Колыме заявили о снижении потребления алкоголя в регионе

МАГАДАН, 8 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Министерство сельского хозяйства Магаданской области заявило о снижении потребления алкоголя в регионе, сообщает в четверг правительство Колымы.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России: больше всего спиртных напитков пьют в Магаданской области — более 14 литров чистого спирта на человека в 2016 году.

"Если в 2012 году на одного человека в абсолютном выражении приходилось 14,9 литра потребления алкоголя, то в 2013 году – 12,5 литров, в 2014 году – 12,2 литра, в 2015 году – 10,9 литра, в 2016 году – 9,7 литра", — сообщают власти.

"Улучшению ситуацию способствовали меры, направленные на снижение масштабов злоупотребления алкоголя в Магаданской области. Одна из них — запрет продажи алкогольных напитков в ночное время с 22 до 10 часов. Кроме того, установлен запрет на продажу спиртного в местах массового пребывания людей за два часа до начала до и в течение двух часов после окончания проведения публичных мероприятий", — говорится в сообщении.

Поясняется, что для предупреждения правонарушений в области оборота алкогольной продукции региональный минсельхоз проводит работу с организациями, которые работают в поселениях, по вопросу подключения к ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), призванную затруднить продажу некачественной, поддельной продукции. До 20 июня к ней должны подключиться все предприятия.

"Местный рынок алкогольной продукции формируется за счет завоза алкоголя из других регионов и производства пива и пивоваренной продукции. Кроме того, в первом квартале текущего года с территории особой экономической зоны Магаданской области вывезены 13,3 тысячи декалитров алкогольной продукции на территорию республики Саха (Якутия), 9,1 тысячи декалитров в адрес получателей, находящихся на Чукотке", — дополняет ведомство.

Рынок алкогольной продукции Магаданской области представлен производителями пива и пивных напитков, пятью организациями оптовой торговли алкогольной продукцией и предприятиями розничной торговли и общественного питания.