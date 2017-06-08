МГУ вернулся в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге QS

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. МГУ имени М.В. Ломоносова впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира, свидетельствуют данные ежегодного международного рейтинга, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Отмечается, что российские университеты в целом достигли заметного прогресса – 14 из 24 оцениваемых в рейтинге вузов РФ продвинулись на более высокие строчки. МГУ продолжает занимать самую высокую позицию среди российских вузов, расположившись в новом рейтинге на 95-м месте.

Международный рейтинг QS составляется исходя из шести критериев: авторитетность в области научных исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Опубликованный в июне текущего года рейтинг стал самым большим за свою историю и включал почти тысячу университетов. Всего в нем представлены 84 страны, причем университеты в 31 из них вошли в топ-200.

Высшие строчки рейтинга вновь остались за учебными заведениями США и Великобритании. Американские вузы впервые занимают сразу четыре верхние позиции, причем Массачусетский технологический институт возглавляет список уже шестой год подряд. Лидерство американских и британских университетов в первой десятке "разбавляет" Швейцарская высшая техническая школа Цюриха.