США
7.067 июня22:13МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим загрязнением воздуха

21:4707.06.2017
01170
© Fotolia / Николай Григорьев Загрязнение воздухаЗагрязнение воздуха
© Fotolia / Николай Григорьев

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Среди лидеров по загрязнению атмосферного воздуха в 2016 году — Иркутская область, Республика Тыва и Курская область, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году".

Швейцарские Альпы
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Люди загрязняют воздух Земли уже две тысячи лет, заявляют ученые

Как следует из доклада, который есть в распоряжении РИА Новости, в течение 2016 года на территории Российской Федерации проанализировано более 1,2 тысячи проб атмосферного воздуха, 86,5% из них — в городских поселениях, в сельских — 13,5%.

Данные мониторинга совпадают с данными Росгидромета и министерства природных ресурсов, которые регистрируют общую тенденцию к стабилизации показателей качества атмосферного воздуха.

"Доля проб атмосферного воздуха, отобранных на территории городских поселений, в которых были выявлены превышения ПДК (предельно допустимой максимальной разовой концентрацией загрязняющего вещества в воздухе), снизилась в 1,6 раза (по сравнению с 2012 годом), сельских — в 1,8 раза", — говорится в докладе.

Как и в прошлые годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха сельских поселений Российской Федерации в 1,5 раза ниже, чем городских.

Ниже, чем в среднем по России, была доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов на территориях сельских поселений 52 субъектов Российской Федерации из 85, отчитавшихся в 2016 году.

Ниже среднероссийского был уровень загрязнения атмосферного воздуха городов 56 субъектов Российской Федерации.

"В 2016 году отсутствовали превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских территорий Астраханской области, Камчатского края, Карачаево-Черкесской Республики, Костромской и Магаданской областей, Республик Алтай, Калмыкия, Мордовия, Хакасия, Чеченской Республики и Чукотского автономного округа", — говорится в докладе.

Антирейтинг регионов

Согласно докладу, в 2016 году наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен на территориях городских поселений субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа. "В среднем по округу в 2,01% проб атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ превышало ПДК", — отмечают эксперты.

Смог в Пекине. Китай, 4 мая 2017
© REUTERS / Jason Lee
В Пекине уровень загрязнения воздуха резко превысил безопасный показатель

Лидером по доле проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (совокупно по городам и сельским поселениям) стала Иркутская область – превышение выявлено в 4,60% проб. Следом за ней в антирейтинге Роспотребнадзора находится Республика Тыва, где превышение выявлено в 3,66% проб, на третьем месте по загрязненности воздуха Курская область – 2,95% неудовлетворительных проб. Продолжает список Сахалинская область с показателем 2,63% проб, Саратовская область и Забайкальский край, где превышение выявлено в 2,36% проб, а также Красноярский край, где 2,29% проб атмосферного воздуха показали высокий уровень загрязнения. Выделяются по уровню загрязнения воздуха и Республика Бурятия, Хабаровский край, Ульяновская область, Республика Северная Осетия-Алания.

Большое влияние на общий показатель загрязнения воздуха в Иркутской области оказывает качество воздуха городских территорий региона. Так, по данным Роспотребнадзора, превышение загрязняющих веществ выявлено в 5,11% проб, взятых в городах. Таким образом, темп прироста по отношению к 2014 году, когда доля таких проб составляла всего 1,52%, составил 236%.

Зона риска — автомагистрали

Превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территориях городских поселений в 2016 году чаще фиксировались в местах, расположенных на автомагистралях в зоне жилой застройки (1,04 % проб). В зонах влияния промышленных предприятий доля проб с превышением гигиенических нормативов составила 0,68%.

Бензин. Архивное фото
© Fotolia / phonlamaiphoto
Китайские химики научились превращать воздух в бензин

За последние три года наблюдается стабильное улучшение качества атмосферного воздуха городских территорий, расположенных вблизи автомагистралей. За этот период доля проб воздуха, отобранных на территории жилой застройки в зоне влияния автомагистралей, с превышением ПДК снизилась на 0,49%.

Качество атмосферного воздуха в зонах влияния промышленных предприятий также свидетельствует о незначительном снижении уровня загрязнения атмосферы. В 2016 году по сравнению с 2014 годом доля проб с содержанием загрязняющих веществ, превышающим гигиенические нормативы, уменьшилась на 0,09 %.

На территориях городских поселений РФ также наблюдается положительная динамика снижения доли проб атмосферного воздуха с пятикратным превышением ПДК по содержанию загрязняющих веществ.

Отсутствовали превышения уровня, в пять раз выше ПДК, содержания загрязняющих веществ в пробах воздуха, отобранных на городских территориях 59 субъектов Российской Федерации из 85 (69,4 % всех субъектов).

Высокое, более чем в пять раз превышающее гигиенические нормативы, загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось в городских поселениях Хабаровского и Красноярского краев, Пензенской, Калужской и Челябинской областей.

Основные загрязнители

Приоритетными веществами, формирующими сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха как городских, так и сельских территорий Российской Федерации, являются взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид и углеводороды.

Чем дышат регионы: загрязнение воздуха промышленными предприятиями
Чем дышат регионы: загрязнение воздуха промышленными объектами

Были зарегистрированы превышения ПДК в 28% проб воздуха городских территорий по содержанию пыли, по сельским территориям этот показатель доходил до 35%. На втором месте в структуре проб воздуха с превышением гигиенических нормативов находится углерода оксид (16 % проб воздуха городских и сельских селитебных территорий). Более 11% проб воздуха с превышением гигиенических нормативов, отобранных в городах, содержали азота диоксид, этот показатель в сельской местности составляет около 9%. Серы диоксид был выявлен в 6-7%, а углеводороды — в 3-5% проб воздуха, отобранных в городах и селах соответственно, с превышением ПДК.

Анализ динамики доли проб с превышением ПДК содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе поселений Российской Федерации в целом (городских и сельских) показал, что в 2016 году этот показатель снизился (по сравнению с 2014 годом) по таким веществам, как формальдегид, амины (алифатические и ароматические, диметилформальдегид и другие), мышьяк, фтор, марганец и его соединения, ртуть и другие.

Увеличение доли проб воздуха с содержанием загрязняющих веществ, превышающем ПДК, наблюдалось в 2016 году (по сравнению с 2014 годом) по таким примесям, как серы диоксид, углеводороды, ароматические углеводороды, хлор и его соединения, бензол и другие.

Среднесуточные показатели

Роспотребнадзор напомнил, что при длительном воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, возможно развитие неблагоприятных эффектов для здоровья населения. Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм обеспечивается соблюдением среднесуточных ПДК (ПДКсс).

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСветофор на улице Норильска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Светофор на улице Норильска

По данным федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ), в 2016 году в Российской Федерации 99,6% отобранных проб атмосферного воздуха не превышали гигиенические нормативы среднесуточного содержания загрязняющих веществ (ПДКсс) в атмосферном воздухе. Этот показатель на 0,2% лучше, чем в 2015 году (99,4 % проб).

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс) наблюдались в 2016 году на территории 14 субъектов Российской Федерации, в том числе: Рязанской, Тульской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Башкортостан, Саратовской области и Республики Татарстан. Также в этот список вошли Свердловская область, Забайкальский и Красноярский края, Томская область, Республика Хакасия и Сахалинская область.

Превышения среднесуточных нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе наблюдались по содержанию азота диоксида, бензпирена, взвешенных веществ, хлористого водорода, сероводорода, метанола, серы диоксида, углерода оксида и других веществ.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкГорода России. Норильск
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Города России. Норильск

По данным ФИФ СГМ, наиболее загрязнен бензпиреном атмосферный воздух Красноярского края, хлористым водородом — атмосферный воздух Пензенской области, сероводородом — атмосферный воздух Ленинградской области, метанолом — атмосферный воздух Тульской области, серы диоксидом — атмосферный воздух Свердловской области.

За пятилетний период среднегодовые концентрации ряда веществ (фенол, формальдегид) изменяются незначительно, оставаясь выше установленного санитарно-гигиенического норматива ПДКсс, говорится в докладе со ссылкой на данные министерства природных ресурсов.

Устаревшие технологии и вред от транспорта

По данным Роспотребнадзора, на качество атмосферного воздуха в России повлияло нерациональное использование ископаемых видов топлива, отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, использование устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях, бытовых котельных и других объектах.

Кроме того, отмечается слабое использование альтернативных, в том числе возобновляемых, источников энергии; интенсивный рост числа передвижных источников загрязнения атмосферы с двигателями внутреннего сгорания, эксплуатируемых без учета пропускной способности уличной сети существующей застройки.

Выделяет Роспотребнадзор и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов, а именно размещение жилых массивов под воздействием выбросов промышленных объектов, отсутствие свободной циркуляции воздуха, отсутствие эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов, сжигание бытовых отходов на территории жилой застройки.

Однако в ведомстве отметили, что в результате мероприятий, проводимых в Российской Федерации по охране атмосферного воздуха, наметилась тенденция по снижению дополнительной заболеваемости и смертности населения, обусловленных негативным влиянием загрязненного воздуха.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена