Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим загрязнением воздуха

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Среди лидеров по загрязнению атмосферного воздуха в 2016 году — Иркутская область, Республика Тыва и Курская область, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году".

Как следует из доклада, который есть в распоряжении РИА Новости, в течение 2016 года на территории Российской Федерации проанализировано более 1,2 тысячи проб атмосферного воздуха, 86,5% из них — в городских поселениях, в сельских — 13,5%.

Данные мониторинга совпадают с данными Росгидромета и министерства природных ресурсов, которые регистрируют общую тенденцию к стабилизации показателей качества атмосферного воздуха.

"Доля проб атмосферного воздуха, отобранных на территории городских поселений, в которых были выявлены превышения ПДК (предельно допустимой максимальной разовой концентрацией загрязняющего вещества в воздухе), снизилась в 1,6 раза (по сравнению с 2012 годом), сельских — в 1,8 раза", — говорится в докладе.

Как и в прошлые годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха сельских поселений Российской Федерации в 1,5 раза ниже, чем городских.

Ниже, чем в среднем по России, была доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов на территориях сельских поселений 52 субъектов Российской Федерации из 85, отчитавшихся в 2016 году.

Ниже среднероссийского был уровень загрязнения атмосферного воздуха городов 56 субъектов Российской Федерации.

"В 2016 году отсутствовали превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских территорий Астраханской области, Камчатского края, Карачаево-Черкесской Республики, Костромской и Магаданской областей, Республик Алтай, Калмыкия, Мордовия, Хакасия, Чеченской Республики и Чукотского автономного округа", — говорится в докладе.

Антирейтинг регионов



Согласно докладу, в 2016 году наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен на территориях городских поселений субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа. "В среднем по округу в 2,01% проб атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ превышало ПДК", — отмечают эксперты.

Лидером по доле проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (совокупно по городам и сельским поселениям) стала Иркутская область – превышение выявлено в 4,60% проб. Следом за ней в антирейтинге Роспотребнадзора находится Республика Тыва, где превышение выявлено в 3,66% проб, на третьем месте по загрязненности воздуха Курская область – 2,95% неудовлетворительных проб. Продолжает список Сахалинская область с показателем 2,63% проб, Саратовская область и Забайкальский край, где превышение выявлено в 2,36% проб, а также Красноярский край, где 2,29% проб атмосферного воздуха показали высокий уровень загрязнения. Выделяются по уровню загрязнения воздуха и Республика Бурятия, Хабаровский край, Ульяновская область, Республика Северная Осетия-Алания.

Большое влияние на общий показатель загрязнения воздуха в Иркутской области оказывает качество воздуха городских территорий региона. Так, по данным Роспотребнадзора, превышение загрязняющих веществ выявлено в 5,11% проб, взятых в городах. Таким образом, темп прироста по отношению к 2014 году, когда доля таких проб составляла всего 1,52%, составил 236%.

Зона риска — автомагистрали



Превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территориях городских поселений в 2016 году чаще фиксировались в местах, расположенных на автомагистралях в зоне жилой застройки (1,04 % проб). В зонах влияния промышленных предприятий доля проб с превышением гигиенических нормативов составила 0,68%.

За последние три года наблюдается стабильное улучшение качества атмосферного воздуха городских территорий, расположенных вблизи автомагистралей. За этот период доля проб воздуха, отобранных на территории жилой застройки в зоне влияния автомагистралей, с превышением ПДК снизилась на 0,49%.

Качество атмосферного воздуха в зонах влияния промышленных предприятий также свидетельствует о незначительном снижении уровня загрязнения атмосферы. В 2016 году по сравнению с 2014 годом доля проб с содержанием загрязняющих веществ, превышающим гигиенические нормативы, уменьшилась на 0,09 %.

На территориях городских поселений РФ также наблюдается положительная динамика снижения доли проб атмосферного воздуха с пятикратным превышением ПДК по содержанию загрязняющих веществ.

Отсутствовали превышения уровня, в пять раз выше ПДК, содержания загрязняющих веществ в пробах воздуха, отобранных на городских территориях 59 субъектов Российской Федерации из 85 (69,4 % всех субъектов).

Высокое, более чем в пять раз превышающее гигиенические нормативы, загрязнение атмосферного воздуха наблюдалось в городских поселениях Хабаровского и Красноярского краев, Пензенской, Калужской и Челябинской областей.

Основные загрязнители



Приоритетными веществами, формирующими сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха как городских, так и сельских территорий Российской Федерации, являются взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид, серы диоксид и углеводороды.

Были зарегистрированы превышения ПДК в 28% проб воздуха городских территорий по содержанию пыли, по сельским территориям этот показатель доходил до 35%. На втором месте в структуре проб воздуха с превышением гигиенических нормативов находится углерода оксид (16 % проб воздуха городских и сельских селитебных территорий). Более 11% проб воздуха с превышением гигиенических нормативов, отобранных в городах, содержали азота диоксид, этот показатель в сельской местности составляет около 9%. Серы диоксид был выявлен в 6-7%, а углеводороды — в 3-5% проб воздуха, отобранных в городах и селах соответственно, с превышением ПДК.

Анализ динамики доли проб с превышением ПДК содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе поселений Российской Федерации в целом (городских и сельских) показал, что в 2016 году этот показатель снизился (по сравнению с 2014 годом) по таким веществам, как формальдегид, амины (алифатические и ароматические, диметилформальдегид и другие), мышьяк, фтор, марганец и его соединения, ртуть и другие.

Увеличение доли проб воздуха с содержанием загрязняющих веществ, превышающем ПДК, наблюдалось в 2016 году (по сравнению с 2014 годом) по таким примесям, как серы диоксид, углеводороды, ароматические углеводороды, хлор и его соединения, бензол и другие.

Среднесуточные показатели



Роспотребнадзор напомнил, что при длительном воздействии химических веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, возможно развитие неблагоприятных эффектов для здоровья населения. Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье населения при длительном поступлении атмосферных загрязнений в организм обеспечивается соблюдением среднесуточных ПДК (ПДКсс).

По данным федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ), в 2016 году в Российской Федерации 99,6% отобранных проб атмосферного воздуха не превышали гигиенические нормативы среднесуточного содержания загрязняющих веществ (ПДКсс) в атмосферном воздухе. Этот показатель на 0,2% лучше, чем в 2015 году (99,4 % проб).

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха (более 5 ПДКсс) наблюдались в 2016 году на территории 14 субъектов Российской Федерации, в том числе: Рязанской, Тульской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Башкортостан, Саратовской области и Республики Татарстан. Также в этот список вошли Свердловская область, Забайкальский и Красноярский края, Томская область, Республика Хакасия и Сахалинская область.

Превышения среднесуточных нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе наблюдались по содержанию азота диоксида, бензпирена, взвешенных веществ, хлористого водорода, сероводорода, метанола, серы диоксида, углерода оксида и других веществ.

По данным ФИФ СГМ, наиболее загрязнен бензпиреном атмосферный воздух Красноярского края, хлористым водородом — атмосферный воздух Пензенской области, сероводородом — атмосферный воздух Ленинградской области, метанолом — атмосферный воздух Тульской области, серы диоксидом — атмосферный воздух Свердловской области.

За пятилетний период среднегодовые концентрации ряда веществ (фенол, формальдегид) изменяются незначительно, оставаясь выше установленного санитарно-гигиенического норматива ПДКсс, говорится в докладе со ссылкой на данные министерства природных ресурсов.

Устаревшие технологии и вред от транспорта



По данным Роспотребнадзора, на качество атмосферного воздуха в России повлияло нерациональное использование ископаемых видов топлива, отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, использование устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях, бытовых котельных и других объектах.

Кроме того, отмечается слабое использование альтернативных, в том числе возобновляемых, источников энергии; интенсивный рост числа передвижных источников загрязнения атмосферы с двигателями внутреннего сгорания, эксплуатируемых без учета пропускной способности уличной сети существующей застройки.

Выделяет Роспотребнадзор и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов, а именно размещение жилых массивов под воздействием выбросов промышленных объектов, отсутствие свободной циркуляции воздуха, отсутствие эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов, сжигание бытовых отходов на территории жилой застройки.

Однако в ведомстве отметили, что в результате мероприятий, проводимых в Российской Федерации по охране атмосферного воздуха, наметилась тенденция по снижению дополнительной заболеваемости и смертности населения, обусловленных негативным влиянием загрязненного воздуха.