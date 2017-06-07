Губернатор Ямала одобрил проект реконструкции сетей ЖКХ Салехарда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин одобрил проект модернизации коммунальной инфраструктуры Салехарда, сообщает в среду правительство ЯНАО.

"На рабочем совещании, которое провёл губернатор автономного округа, была представлена концепция капитальной реконструкции сетей ЖКХ муниципального образования город Салехард", — говорится в сообщении.

По информации правительства, проект строительства централизованной системы водоотведения и избавления от накопительных ёмкостей (септиков) в Салехарде направлен как на решение самых проблемных вопросов, так и на перспективу развития территории. Прежде всего, новая система водоотведения – коллектор улучшит ситуацию в районах Гидропорт, Комбинат и улицы Павлова.

Мероприятиями предусмотрены проектно-изыскательские работы, поэтапное строительство внутриквартальных и уличных сетей. Модернизация вписывается в схему водоотведения муниципалитета на период до 2025 года и программу комплексного развития, согласуется с генпланом города.

"Необходимость модернизации обусловлена экологической обстановкой в районах Комбинат, Гидропорт, улица Павлова. За счёт ликвидации накопительных ёмкостей многоквартирных домов будут исключены многочисленные розливы стоков, что постоянно беспокоит наших жителей. Это дорогостоящий проект, но он жизненно необходим", – приводятся в сообщении слова главы администрации Салехарда.

Реализация проекта может начаться уже в 2017 году с проектирования сетей. Предусмотрены как бюджетные инвестиции, так и внебюджетные. Варианты в настоящий момент прорабатываются, и даже предварительные подсчёты показывают эффективность такой реконструкции и предпочтение центрального коллектора перед постоянным ремонтом накопительных ёмкостей (септиков). По итогам совещания было принято решение инициативу поддержать. Губернатор округа проект одобрил, сообщает правительство.

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