Более 100 тысяч москвичей не смогли выехать за границу из-за долгов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Судебные приставы столичного управления ФССП России вынесли с начала года более 100 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу, в том числе в отношении почти 12 тысяч алиментщиков, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления.

"За 4 месяца 2017 года судебными приставами-исполнителями УФССП по Москве вынесено более 103 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за пределы РФ. Среди граждан, попавших в список "невыездных", есть и должники по алиментным обязательствам. Их 11,6 тысячи", — сообщили в пресс-службе.

Приставы отмечают эффективность такой меры: после ограничения права на выезд с должников было взыскано более 970 миллионов рублей, что больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (899 миллионов рублей).

Как проверить, нет ли долга

Учитывая, что процедура отмены ограничения занимает в среднем 10 дней, УФССП России по Москве рекомендует заранее погасить имеющиеся задолженности. Чтобы ускорить процесс снятия ограничения после оплаты, нужно обратиться в отдел судебных приставов по месту регистрации и представить судебному приставу-исполнителю подтверждающие документы.

Узнать о наличии задолженности можно на интернет-сайте УФССП России по Москве, где действует сервис "Банк данных исполнительных производств". Он позволяет легко и оперативно узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, как для физических, так и для юридических лиц. Для этого лишь необходимо ввести в строке поиска имя, фамилию, дату рождения, либо название предприятия.

Пользователи социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" через специальные приложения тоже имеют возможность доступа к "Банку данных исполнительных производств" ФССП России. Кроме того, узнать о наличии задолженности можно через приложение "ФССП" для мобильных устройств.

Где оплатить

Узнав на сайте о наличии долга, человек может распечатать квитанцию для традиционной оплаты в отделении банка, или воспользоваться онлайн-сервисами на сайте приставов. Для этого в графе "Сервис" представлены варианты оплаты через электронные платежные системы. "Не забудьте сообщить судебному приставу-исполнителю о произведенной оплате долга" — рекомендует служба приставов.