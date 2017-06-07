Более 100 тысяч москвичей не смогли выехать за границу из-за долгов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Судебные приставы столичного управления ФССП России вынесли с начала года более 100 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу, в том числе в отношении почти 12 тысяч алиментщиков, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе управления.
Приставы отмечают эффективность такой меры: после ограничения права на выезд с должников было взыскано более 970 миллионов рублей, что больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (899 миллионов рублей).
Как проверить, нет ли долга
Учитывая, что процедура отмены ограничения занимает в среднем 10 дней, УФССП России по Москве рекомендует заранее погасить имеющиеся задолженности. Чтобы ускорить процесс снятия ограничения после оплаты, нужно обратиться в отдел судебных приставов по месту регистрации и представить судебному приставу-исполнителю подтверждающие документы.
Пользователи социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" через специальные приложения тоже имеют возможность доступа к "Банку данных исполнительных производств" ФССП России. Кроме того, узнать о наличии задолженности можно через приложение "ФССП" для мобильных устройств.
Где оплатить
Узнав на сайте о наличии долга, человек может распечатать квитанцию для традиционной оплаты в отделении банка, или воспользоваться онлайн-сервисами на сайте приставов. Для этого в графе "Сервис" представлены варианты оплаты через электронные платежные системы. "Не забудьте сообщить судебному приставу-исполнителю о произведенной оплате долга" — рекомендует служба приставов.