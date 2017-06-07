Медведев спаял лазером крыло самолета МС-21

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения самолетостроительного предприятия Авиастар-СП. 7 июня 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения самолетостроительного предприятия Авиастар-СП. 7 июня 2017

УЛЬЯНОВСК, 7 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Ульяновске спаял лазером крыло нового самолета МС-21.

В среду глава правительства в рамках своей поездки в Ульяновск посетил предприятие "Аэрокомпозит-Ульяновск", на котором изготавливаются композитные крылья нового российского лайнера.

Первой точкой, которую посетил Медведев, стал участок автоматической выкладки крыльевых панелей, где осуществляется композитное производство. Здесь главе кабмина рассказали о технологии изготовления композитных крыльев для МС-21, которые существенно улучшают аэродинамику самолета и снижают расход топлива.

Медведев заинтересовался данной технологией и попросил продемонстрировать ему возможности изготовления композитных крыльев. Сотрудники предприятия предложили премьер-министру надеть специальные защитные очки и лично принять участие в управлении лазерной установкой, которая осуществляет изготовление композитного крыла.

Кроме того, глава правительства познакомился с процессом изготовления стрингеров крыльевых панелей методом горячего формования, композитным производством. Он также осмотрел процесс производства консолей крыла и центропана самолета МС-21.

Как рассказало руководство предприятия, это единственный завод в России по производству первичных силовых композитных конструкций для авиастроения.