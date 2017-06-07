К имперским временам: ЛДПР предлагает заменить гимн на "Боже, Царя храни!"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму несколько необычных законопроектов. Депутаты, в частности, предлагают сменить российский гимн на имперский "Боже, Царя храни!" и перейти на юлианское летоисчисление.

Кроме того, партия разработала свой вариант присяги для получения гражданства, который отличается крайней экспрессивностью.

О гимне

В пояснительной записке к законопроекту об изменении государственного гимна авторы отмечают, что действующий гимн "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который, по мнению депутатов, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что утверждение нового гимна позволит достичь "исторической преемственности", а также чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

"Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации", — отмечают парламентарии.

Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден в 1834 году указом императора Николая I. Он использовался в качестве одного из главных символов страны вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

Современный гимн, начинающийся со слов "Россия — священная наша держава", был принят в конце 2000 года.

О новом календаре

Либерал-демократы также предлагают вернуться к юлианскому летоисчислению. Авторы законопроекта отмечают, что действующий сейчас григорианский календарь не совершенен, поскольку не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.

Новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира") было введено в России более трехсот лет назад. При этом власти сохранили юлианский календарь: григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.

"Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", — говорится в пояснительной записке.

В декабре 2016 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

Сейчас большинство стран мира ориентируется на григорианский календарь.

О клятве при получении гражданства

Кроме того, ЛДПР предложила свой вариант текста присяги для получения гражданства России. Эта инициатива пока не оформлена в качестве законопроекта.

"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда будут гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине", — цитирует пресс-служба партии начало текста своего проекта клятвы.

Накануне президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил депутатам подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга.

"У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее", — заявил российский лидер.

Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что в парламенте создана рабочая группа, которая подготовит текст присяги.

Предложение ввести присягу при получении гражданства поддержала и парламентская оппозиция, в частности КПРФ.

"На мой взгляд, это вполне естественно, нормально… Ты приехал, ты должен знать, куда ты приехал, ты обязан строго соблюдать законы и конституцию, ты должен почитать все лучшее, что есть в этой державе. И должен понимать, что ты становишься членом многонациональной семьи, где 190 народов и народностей, где все мировые религии и конфессии, где русский язык является языком межнационального общения и без глубокого знания его невозможно вжиться в такую среду. Так что, мне кажется, очевидно содержание этой клятвы", — заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.