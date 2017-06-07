К имперским временам: ЛДПР предлагает заменить гимн на "Боже, Царя храни!"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму несколько необычных законопроектов. Депутаты, в частности, предлагают сменить российский гимн на имперский "Боже, Царя храни!" и перейти на юлианское летоисчисление.
Кроме того, партия разработала свой вариант присяги для получения гражданства, который отличается крайней экспрессивностью.
О гимне
77.3%Нет, ничего менять не нужно
11.7%Да, именно он символизирует великую историю страны
11.1%Если и менять, то на какой-то другой
"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.
Депутаты полагают, что утверждение нового гимна позволит достичь "исторической преемственности", а также чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.
Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден в 1834 году указом императора Николая I. Он использовался в качестве одного из главных символов страны вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.
Современный гимн, начинающийся со слов "Россия — священная наша держава", был принят в конце 2000 года.
О новом календаре
Новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира") было введено в России более трехсот лет назад. При этом власти сохранили юлианский календарь: григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.
"Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", — говорится в пояснительной записке.
В декабре 2016 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.
Сейчас большинство стран мира ориентируется на григорианский календарь.
О клятве при получении гражданства
"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда будут гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине", — цитирует пресс-служба партии начало текста своего проекта клятвы.
Накануне президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил депутатам подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга.
Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что в парламенте создана рабочая группа, которая подготовит текст присяги.
Предложение ввести присягу при получении гражданства поддержала и парламентская оппозиция, в частности КПРФ.