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Общество

К имперским временам: ЛДПР предлагает заменить гимн на "Боже, Царя храни!"

15:4507.06.2017
(обновлено: 15:55 07.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГосударственная Дума РФ. Архивное фотоГосударственная Дума РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму несколько необычных законопроектов. Депутаты, в частности, предлагают сменить российский гимн на имперский "Боже, Царя храни!" и перейти на юлианское летоисчисление.

Кроме того, партия разработала свой вариант присяги для получения гражданства, который отличается крайней экспрессивностью.

О гимне

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В пояснительной записке к законопроекту об изменении государственного гимна авторы отмечают, что действующий гимн "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского гимна, который, по мнению депутатов, так и не стал символом, объединяющим большинство россиян.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что утверждение нового гимна позволит достичь "исторической преемственности", а также чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Миронов считает, что чиновникам следовало бы давать присягу
"Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации", — отмечают парламентарии.

Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден в 1834 году указом императора Николая I. Он использовался в качестве одного из главных символов страны вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.

Современный гимн, начинающийся со слов "Россия — священная наша держава", был принят в конце 2000 года.

О новом календаре

Пленарное заседание Госдумы РФ. 9 декабря 2016
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ГД внесен законопроект об объявлении выходным понедельника после Пасхи
Либерал-демократы также предлагают вернуться к юлианскому летоисчислению. Авторы законопроекта отмечают, что действующий сейчас григорианский календарь не совершенен, поскольку не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.

Новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира") было введено в России более трехсот лет назад. При этом власти сохранили юлианский календарь: григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.

"Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", — говорится в пояснительной записке.

В декабре 2016 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

Сейчас большинство стран мира ориентируется на григорианский календарь.

О клятве при получении гражданства

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи. 6 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин предложил ввести клятву при получении российского гражданства
Кроме того, ЛДПР предложила свой вариант текста присяги для получения гражданства России. Эта инициатива пока не оформлена в качестве законопроекта.

"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда будут гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине", — цитирует пресс-служба партии начало текста своего проекта клятвы.

Накануне президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил депутатам подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зюганов высказался за присягу при вступлении в гражданство
"У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее", — заявил российский лидер.

Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что в парламенте создана рабочая группа, которая подготовит текст присяги.

Предложение ввести присягу при получении гражданства поддержала и парламентская оппозиция, в частности КПРФ.

Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
Эксперт прокомментировал идею произносить клятву при получении гражданства
"На мой взгляд, это вполне естественно, нормально… Ты приехал, ты должен знать, куда ты приехал, ты обязан строго соблюдать законы и конституцию, ты должен почитать все лучшее, что есть в этой державе. И должен понимать, что ты становишься членом многонациональной семьи, где 190 народов и народностей, где все мировые религии и конфессии, где русский язык является языком межнационального общения и без глубокого знания его невозможно вжиться в такую среду. Так что, мне кажется, очевидно содержание этой клятвы", — заявил журналистам лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

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Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Нестеров
ЛДПР в их мракобесии нет равных
16:03
07.06.2017
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spv09826
экономикой бы лучше занимались, бездельники...
16:03
07.06.2017
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