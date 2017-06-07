Туристы смогут совершить виртуальный полет над мостом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Интерактивные площадки, где с помощью технологий виртуальной реальности можно будет "пролететь" над мостом через Керченский пролив, будут открыты в Крыму, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.
"Мы сейчас вместе с Корпорацией развития Республики Крым и телекомпанией Russia Today попробуем в нашу курортную зону вывести несколько такого рода объектов, поставить их в местах присутствия туристов, чтобы гости могли сначала посмотреть, каким будет в реальности мост, а потом, может быть, отснимем и аэропорт. Нам нужно пропагандировать и гордиться теми достижениями, которые реально создаются", — сказал журналистам Мельников.
"Человек за 2 минуты может пролететь над всем Крымским мостом с элементами реальности, посмотреть, как он будет выглядеть в будущем, как суда будут проходить, как будут устроены арки моста, как будут двигаться машины. Впечатления очень интересные", — добавил министр.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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