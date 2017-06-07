Туристы смогут совершить виртуальный полет над мостом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Интерактивные площадки, где с помощью технологий виртуальной реальности можно будет "пролететь" над мостом через Керченский пролив, будут открыты в Крыму, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

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Ранее на площадке Петербургского международного экономического форума работал стенд с интерактивной презентацией моста через Керченский пролив. Посетители могли посмотреть на масштабную стройку длиной 19 километров с высоты птичьего полета. Для этого была установлена импровизированная строительная корзина. С помощью очков виртуальной реальности посетители могли увидеть изображение всех сухопутных и морских участков будущего моста. Для реалистичности были добавлены спецэффекты, в том числе ветер, гул моря и крики чаек.

"Мы сейчас вместе с Корпорацией развития Республики Крым и телекомпанией Russia Today попробуем в нашу курортную зону вывести несколько такого рода объектов, поставить их в местах присутствия туристов, чтобы гости могли сначала посмотреть, каким будет в реальности мост, а потом, может быть, отснимем и аэропорт. Нам нужно пропагандировать и гордиться теми достижениями, которые реально создаются", — сказал журналистам Мельников.

По его словам, созданная иллюзия — достаточно высокого качества.

"Человек за 2 минуты может пролететь над всем Крымским мостом с элементами реальности, посмотреть, как он будет выглядеть в будущем, как суда будут проходить, как будут устроены арки моста, как будут двигаться машины. Впечатления очень интересные", — добавил министр.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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