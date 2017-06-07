Мэрия Москвы согласовала акцию ФБК 12 июня на проспекте Сахарова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мэрия Москвы согласовала митинг по заявке директора организации "Фонд борьбы с коррупцией" Романа Рубанова на 12 июня по предложенному неделю назад маршруту — проспекту Академика Сахарова, сообщил РИА Новости руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Мэрия Москвы 31 мая предложила организаторам два альтернативных маршрута для проведения митинга: в Люблино или на проспекте Академика Сахарова, отклонив при этом идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях.

"Мы заканчиваем переговоры с организаторами, и в принципе организаторы согласились с тем предложением, которое мы высказали неделю назад: о проведении акции на Сахарова. Сегодня мы официально этот вопрос будем с ними решать до конца, с точки зрения официального разрешения на проведение мероприятия. Планируем проведение мероприятия с 13.30 до 16.00 12 июня с заявленной численностью организаторов — до 15 тысяч человек", — сказал Черников РИА Новости.

Он пояснил, что маршрут будет пролегать по проспекту Сахарова — от улицы Маши Порываевой, 38 до проспекта Сахарова, 9.