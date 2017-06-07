Путин подписал закон об исключении госаптек из закона о госзакупках

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об исключении государственных аптек из закона о госзакупах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Деятельность госаптек, которые начнут работать в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не будет обеспечиваться бюджетными средствами. Кроме того, такие аптеки должны в течение трех месяцев после вступления в силу данного законопроекта изменить или утвердить положение о закупке и план закупки.
Аптеки смогут осуществлять закупки после размещения положения о закупке и плана закупки в единой информационной системе (ЕИС).
Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения лекарственных препаратов высокой степени эффективности, так как для одного международного товара существует множество аналогов разного качества, "и получается, у нас ассортимент уменьшится в шесть раз в этих аптеках, во-вторых, мы будем иметь только самые дешевые лекарственные средства".