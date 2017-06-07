Путин подписал закон об исключении госаптек из закона о госзакупках

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об исключении государственных аптек из закона о госзакупах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось в пояснительной записке к документу, этот закон исключает из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями федерального закона о закупках, государственные аптеки.

Деятельность госаптек, которые начнут работать в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не будет обеспечиваться бюджетными средствами. Кроме того, такие аптеки должны в течение трех месяцев после вступления в силу данного законопроекта изменить или утвердить положение о закупке и план закупки.

Аптеки смогут осуществлять закупки после размещения положения о закупке и плана закупки в единой информационной системе (ЕИС).

Один из авторов документа, депутат "Единой России" Александр Носов ранее перечислил причины необходимости исключения аптек из закона о госзакупках. Он указал на то, что при реализации конкурсных процедур в рамках закона о госзакупках главным критерием выбора товара выступает его цена.

Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения лекарственных препаратов высокой степени эффективности, так как для одного международного товара существует множество аналогов разного качества, "и получается, у нас ассортимент уменьшится в шесть раз в этих аптеках, во-вторых, мы будем иметь только самые дешевые лекарственные средства".