Соколов рассказал, когда разрешится ситуация с задержками рейсов "ВИМ-Авиа"

СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" разрешится в течение двух недель, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"По оценке самой компании, это должно произойти в течение ближайших двух недель", — сообщил он в кулуарах Международного железнодорожного форума.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию.

Компания в прошлый четверг сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.