ЛДПР предложила перейти на юлианское летоисчисление

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского.

© Фото : Лавиния Фонтана Григорианский календарь

"Проектом федерального закона предлагается исчислять календарные даты с использованием традиционного для России юлианского летоисчисления", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что григорианский календарь не совершенен, так как он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.

"Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", — сообщают авторы.

Ранее ЛДПР уже выдвигала такую инициативу, в частности в декабре 2016 года лидер партии Владимир Жириновский на заседании Госдумы говорил о необходимости вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

Более трехсот лет назад в России было введено новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира"). Вместе с тем, был сохранен юлианский календарь, а григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.