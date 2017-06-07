ЛДПР предложила перейти на юлианское летоисчисление

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в России юлианское летоисчисление вместо действующего сейчас григорианского.
Авторы отмечают, что григорианский календарь не совершенен, так как он не учитывает замедление вращения Земли, удлиняющее продолжительность дня.
"Для России юлианский календарь важен именно как национальная, многовековая историческая и культурная традиция, нарушенная принятым в 1918 году Декретом о григорианском календаре, прервавшем естественный ход истории России", — сообщают авторы.
Ранее ЛДПР уже выдвигала такую инициативу, в частности в декабре 2016 года лидер партии Владимир Жириновский на заседании Госдумы говорил о необходимости вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.
Более трехсот лет назад в России было введено новое летосчисление по григорианскому календарю ("от Рождества Христова") вместо юлианского календаря ("от сотворения мира"). Вместе с тем, был сохранен юлианский календарь, а григорианский был введен после Октябрьской революции 1917 года.