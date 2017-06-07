"Почта России" меняет правила отправки посылок на время Кубка конфедераций

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Почта России" меняет правила отправки посылок в регионы проведения матчей Кубка конфедераций, теперь их нужно будет предъявлять работникам почты в открытом виде, сообщает пресс-служба предприятия.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

"В период с начала июня по 5 июля 2017 года прием посылок, EMS-отправлений и бандеролей первого класса, адресованных в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Казань и Республику Татарстан, а также Краснодарский край, осуществляется с обязательной проверкой вложений с целью дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке", — говорится в сообщении.

Посылки нужно будет предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде.

"Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий", — отметили в пресс-службе.