СМИ: россиянам разрешат продавать мусор

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект, разрешающий россиянам продавать мусор на переработку, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, одобренные поправки предполагают введение льготного тарифа за раздельный сбор мусора, что позволит снизить расходы ЖКХ. Ожидается, что к 2019 году регионы перейдут на новую схему обращения с отходами.

Документ также разрешает домохозяйствам напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками для продажи вторсырья. Инициатором законопроекта выступил Минстрой.

По словам главы межведомственной группы по контролю над реформой управления отходами Андрея Чибиса, законопроект направлен на максимальное использование вторичного сырья.

На следующей неделе документ будет направлен в Госдуму.