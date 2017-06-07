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Общество

Опрос: почти 20% молодежи не считают себя патриотами и хотят уехать из РФ

14:0807.06.2017
(обновлено: 14:14 07.06.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМолодые люди с мобильными телефонами. Архивное фотоМолодые люди с мобильными телефонами. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Порядка 20% молодых людей не считают себя патриотами России и готовы уехать, чтобы реализовать себя, в то же время 27% беспокоит ситуация в стране, рассказал проректор Государственного университета управления (ГУУ) Сергей Чуев на пресс-конференции по итогам всероссийского опроса, который войдет в федеральный доклад о положении молодежи России.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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География служит основой формирования патриотизма, заявил Путин
Всероссийский опрос проводился в мае среди 1600 молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Его данные войдут в доклад о положении молодежи, который ежегодно представляют правительству РФ Минобрнауки и Росмолодежь. В 2017 году объектом изучения стала актуальная тема ценностей молодого поколения.

"Почти 20% молодых людей не считают себя патриотами России. Из них самая главная причина – они, в принципе, готовы уехать за границу для того, чтобы реализовать себя. Вот 14% от общего числа молодых людей планируют уехать, чтобы реализовать себя. Они считают, что за границей они смогут себя реализовать лучше, чем в нашей стране", — сказал Чуев.

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Подавляющее большинство россиян гордится своей страной, показал опрос
Он добавил, что что еще 4% считают, что "они стране не нужны". При этом, уточнил Чуев, 27% обеспокоены ситуацией в стране, а "24% считают коррупцию проблемой, затрагивающий их лично – это достаточно высоко".

Что касается работы, то, рассказал проректор ГУУ, счастье в своей работе находят лишь 27%. "Только четверть считает, что таким образом можно найти себе счастье – на работе. То есть работа утилитарна, работа только для получения средств, и это нас, безусловно, беспокоит", — сказал Чуев.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев при этом отметил, что позитивным является то, что для большинства молодежи традиционные, семейные ценности, патриотизм "являются важными, значимыми".

"Очень радостно представляется для меня лично цифра, что в случае возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств в жизни обстоятельств, большинство молодых людей считают возможным для себя обратиться именно в органы власти. И это тоже, мне кажется, показатель здорового отношения молодых людей к тому, что сейчас происходит с точки зрения защиты их прав", — сказал Бугаев.

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