США
7.067 июня14:39МСК
USD56.59-0.09
EUR63.72-0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Собянин рассказал, когда закончится реконструкция Филевской линии метро

14:0207.06.2017
0260
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСтанция Фили Московского метрополитена. Архивное фотоСтанция Фили Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Работы по реконструкции Филевской линии московского метрополитена завершатся в середине 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по капремонту ветки.

Филевская линия была открыта в 1958 году. В настоящее время ее протяженность составляет 12,1 километра, на линии расположены 13 станций. По словам мэра, ветка сегодня является одной из самых проблемных в метро столицы, находится в предаварийном состоянии.

Автобусы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Москве запустят новый автобус, который свяжет шесть линий метро
"К ней боялись прикасаться в силу того, что приходилось останавливать движение на одной из самых загруженных и востребованных веток метро в Москве. Тем не менее, мы нашли технологические варианты решения этой проблемы, начали реконструкцию – от (наземной) "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение. Конечно, для пассажиров какие-то проблемы создаются, необходимо проезжать лишнюю станцию, но, тем не менее, ни количество поездов, ни скорость движения на этом участке не уменьшается", — сказал мэр.

В радиусе Филевской линии проживают свыше 550 тысяч человек, среднесуточный пассажиропоток в рабочие дни составляет 130 тысяч человек, в выходные дни – 80 тысяч. Участок ветки от станции "Студенченская" до "Кунцевской" является наземным. Решение о капитальном ремонте Филевской линии было принято мэром в августе 2016 года, к работам приступили в декабре того же года, капремонт будет проведен на всех семи наземных станциях в несколько этапов.

Пропускная способность вырастет на треть

Собянин отметил, что в ходе капитального ремонта на станциях необходимо заменить путепроводы, линейную часть, практически снести устаревшие морально и физически павильоны и платформы.

Станция Фили Московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Станции Филевской линии метро Москвы могут оборудовать лифтами
"Это огромная работа, мы к ней приступили, и я надеюсь, что в середине 2018 года все основные работы будут закончены. Мы получим новые современные платформы, новые станции, новую линейную составляющую, новую технологию ускорения движения, уменьшение интервала поездов. Пропускная способность линии увеличится почти на треть, я уже не говорю о безопасности и комфорте пассажиров", — отметил мэр.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в результате капитального ремонта увеличится парность поездов в часы-пик с 15 до 20 пар, что сократит интервалы движения с 4 до 3 минут между "Кунцевской" и "Киевской".

Как доложил градоначальнику генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков, ремонтные работы на семи станциях линии идут по проекту и закончатся в срок.

Инфракрасные излучители

Главным новшеством наземных станций Филевской линии станет установка над краями открытых платформ инфракрасных излучателей тепла. Это создаст замкнутый тепловой контур, который позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным.

Пассажиры проходят турникеты в вестибюле станция метро. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Москве в 2017 году планируют открыть 19 новых станций метро
Кроме того, будет существенно улучшен облик, безопасность и комфорт пассажира наземных станций. Так, вместо старого асфальта платформы будут замощены закаленным натуральным гранитом. Сами станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан, в том числе платформы берегового типа получат 2 лифта, по одному на каждый платформе.

За счет модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей увеличится более чем на 20%, при этом лампы будут заменены на энергосберегающие. Вместо обычных стекол в вестибюлях установят энергоэффективные стеклопакеты, за счет чего там станет намного комфортнее как пассажирам, так и работникам станций: зимой будет теплее, в жаркую погоду – прохладнее.

Здесь же появятся удобные пассажирские сервисы: обновленные кассовые зоны с возможностью безналичной оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали, элементы навигации. На станциях Филевской линии появится современная система интеллектуального видеонаблюдения — с хранением архива в течение 30 суток. Территория, прилегающая к станциям, также будет благоустроена — пройдут работы по озеленению, установке малых архитектурных форм.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена