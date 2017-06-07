Собянин рассказал, когда закончится реконструкция Филевской линии метро

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Работы по реконструкции Филевской линии московского метрополитена завершатся в середине 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по капремонту ветки.

Филевская линия была открыта в 1958 году. В настоящее время ее протяженность составляет 12,1 километра, на линии расположены 13 станций. По словам мэра, ветка сегодня является одной из самых проблемных в метро столицы, находится в предаварийном состоянии.

"К ней боялись прикасаться в силу того, что приходилось останавливать движение на одной из самых загруженных и востребованных веток метро в Москве. Тем не менее, мы нашли технологические варианты решения этой проблемы, начали реконструкцию – от (наземной) "Студенческой" до "Кунцевской", не останавливая движение. Конечно, для пассажиров какие-то проблемы создаются, необходимо проезжать лишнюю станцию, но, тем не менее, ни количество поездов, ни скорость движения на этом участке не уменьшается", — сказал мэр.

В радиусе Филевской линии проживают свыше 550 тысяч человек, среднесуточный пассажиропоток в рабочие дни составляет 130 тысяч человек, в выходные дни – 80 тысяч. Участок ветки от станции "Студенченская" до "Кунцевской" является наземным. Решение о капитальном ремонте Филевской линии было принято мэром в августе 2016 года, к работам приступили в декабре того же года, капремонт будет проведен на всех семи наземных станциях в несколько этапов.

Пропускная способность вырастет на треть



Собянин отметил, что в ходе капитального ремонта на станциях необходимо заменить путепроводы, линейную часть, практически снести устаревшие морально и физически павильоны и платформы.

"Это огромная работа, мы к ней приступили, и я надеюсь, что в середине 2018 года все основные работы будут закончены. Мы получим новые современные платформы, новые станции, новую линейную составляющую, новую технологию ускорения движения, уменьшение интервала поездов. Пропускная способность линии увеличится почти на треть, я уже не говорю о безопасности и комфорте пассажиров", — отметил мэр.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в результате капитального ремонта увеличится парность поездов в часы-пик с 15 до 20 пар, что сократит интервалы движения с 4 до 3 минут между "Кунцевской" и "Киевской".

Как доложил градоначальнику генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков, ремонтные работы на семи станциях линии идут по проекту и закончатся в срок.

Инфракрасные излучители



Главным новшеством наземных станций Филевской линии станет установка над краями открытых платформ инфракрасных излучателей тепла. Это создаст замкнутый тепловой контур, который позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным.

Кроме того, будет существенно улучшен облик, безопасность и комфорт пассажира наземных станций. Так, вместо старого асфальта платформы будут замощены закаленным натуральным гранитом. Сами станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан, в том числе платформы берегового типа получат 2 лифта, по одному на каждый платформе.

За счет модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей увеличится более чем на 20%, при этом лампы будут заменены на энергосберегающие. Вместо обычных стекол в вестибюлях установят энергоэффективные стеклопакеты, за счет чего там станет намного комфортнее как пассажирам, так и работникам станций: зимой будет теплее, в жаркую погоду – прохладнее.

Здесь же появятся удобные пассажирские сервисы: обновленные кассовые зоны с возможностью безналичной оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали, элементы навигации. На станциях Филевской линии появится современная система интеллектуального видеонаблюдения — с хранением архива в течение 30 суток. Территория, прилегающая к станциям, также будет благоустроена — пройдут работы по озеленению, установке малых архитектурных форм.