Собянин рассказал, когда закончится реконструкция Филевской линии метро

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Работы по реконструкции Филевской линии московского метрополитена завершатся в середине 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по капремонту ветки.
Филевская линия была открыта в 1958 году. В настоящее время ее протяженность составляет 12,1 километра, на линии расположены 13 станций. По словам мэра, ветка сегодня является одной из самых проблемных в метро столицы, находится в предаварийном состоянии.
В радиусе Филевской линии проживают свыше 550 тысяч человек, среднесуточный пассажиропоток в рабочие дни составляет 130 тысяч человек, в выходные дни – 80 тысяч. Участок ветки от станции "Студенченская" до "Кунцевской" является наземным. Решение о капитальном ремонте Филевской линии было принято мэром в августе 2016 года, к работам приступили в декабре того же года, капремонт будет проведен на всех семи наземных станциях в несколько этапов.
Пропускная способность вырастет на треть
Собянин отметил, что в ходе капитального ремонта на станциях необходимо заменить путепроводы, линейную часть, практически снести устаревшие морально и физически павильоны и платформы.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, в результате капитального ремонта увеличится парность поездов в часы-пик с 15 до 20 пар, что сократит интервалы движения с 4 до 3 минут между "Кунцевской" и "Киевской".
Как доложил градоначальнику генеральный директор "Мосметростроя" Сергей Жуков, ремонтные работы на семи станциях линии идут по проекту и закончатся в срок.
Инфракрасные излучители
Главным новшеством наземных станций Филевской линии станет установка над краями открытых платформ инфракрасных излучателей тепла. Это создаст замкнутый тепловой контур, который позволит исключить обледенение платформ в зимний период и сделает ожидание поездов более комфортным.
За счет модернизации электрооборудования освещенность платформ и вестибюлей увеличится более чем на 20%, при этом лампы будут заменены на энергосберегающие. Вместо обычных стекол в вестибюлях установят энергоэффективные стеклопакеты, за счет чего там станет намного комфортнее как пассажирам, так и работникам станций: зимой будет теплее, в жаркую погоду – прохладнее.
Здесь же появятся удобные пассажирские сервисы: обновленные кассовые зоны с возможностью безналичной оплаты проезда, турникеты из нержавеющей стали, элементы навигации. На станциях Филевской линии появится современная система интеллектуального видеонаблюдения — с хранением архива в течение 30 суток. Территория, прилегающая к станциям, также будет благоустроена — пройдут работы по озеленению, установке малых архитектурных форм.