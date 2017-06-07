Чайка заявил о необходимости усиления контроля над НКО

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ. 7 июня 2017

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время слушаний на тему Предотвращение вмешательства во внутренние дела РФ. 7 июня 2017

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства РФ в целях усиления контроля над некоммерческими организациями, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"События последних лет убеждают в абсолютной правильности законодательных изменений по усилению контроля за НКО. Вместе с тем, наработанная практика свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства", — сказал Чайка на слушаниях в Совете Федерации.

По данным Генпрокуратуры, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сейчас включено 95 иноагентов.