Саратовский Минздрав отменил приказ о половой жизни школьниц

САРАТОВ, 7 июн – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков в среду отменил свой приказ, согласно которому врачи были обязаны информировать правоохранителей о несовершеннолетних беременных, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

Минздрав Саратовской области приказом от 30 мая обязал главных врачей больниц информировать правоохранительные органы о случаях беременности несовершеннолетних девочек. Согласно документу, главврачи незамедлительно должны сообщать о случаях беременности девочек до 16 лет и ее прерывании, о поступлении малолетних рожениц, а также о выявлении нарушений целостности девственной плевы и заболеваний, передающихся половым путем, у девочек младше 16 лет.

"Данная тема вызвала широкий общественный резонанс. В обществе проходили споры, кто-то поддерживал данный приказ, данные меры, кто-то категорически был против. Поэтому было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную доработку, проработку", — сказал собеседник агентства.

По словам Колоколова, в ходе доработки приказы будут проведены консультации с медицинской общественностью, профильными врачами различного уровня и не только из Саратовской области.

"В обязательном порядке будут учтены мнения и пожелания, высказанные через СМИ со стороны министерства здравоохранения РФ, других структур, так и или иначе участвующих в обсуждении данной темы. Естественно, во главу угла мы ставим то, что данный документ должен получить четкую правовую оценку со стороны правоохранительных и следственных органов для того, чтобы данный документ четко соответствовал букве закона", — отметил он.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить законность приказа регионального минздрава. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя в целом поддержала приказ, отметив, что он не нарушает закон, но есть вопросы к этической стороне этого документа.