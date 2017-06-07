В Госдуме внесли проект об изменении гимна России на "Боже, Царя храни!"

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

В здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве государственного гимна РФ имперский "Боже, Царя храни!", следует из базы документов нижней палаты парламента.

Гимн "Боже, Царя храни!" был утвержден указом императора Николая I от 1834 года и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года, напоминают инициаторы законопроекта.

"Настоящим проектом федерального конституционного закона предлагается утвердить новый государственный гимн Российской Федерации "Боже, Царя храни!", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, действующий государственный гимн "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного гимна, который, по их мнению, так и не стал символом, объединяющим большинство граждан России.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды.

"Одобрение федерального конституционного закона возродит историческую российскую государственную символику, повысит ее значимость, еще более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание, приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит восстановить традиции прошлых веков и еще более укрепить международные позиции Российской Федерации", — отмечают парламентарии.