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Общество

Запреты не мешают: названы самые пьющие регионы России

12:3407.06.2017
(обновлено: 12:36 07.06.2017)
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© Fotolia / line-of-sight Алкоголизм. Архивное фотоАлкоголизм. Архивное фото
© Fotolia / line-of-sight

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Магаданская область, Москва, республика Коми и Сахалинская область признаны самыми "пьющими" страны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Ропотребнадзора. В конце рейтинга оказались кавказские республики: Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания.

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В докладе Роспотребнадзора говорится, что за последние пять лет продажи крепких алкогольных напитков в стране снизились на 40 процентов. По данным Росстата, в 2011 году продажи водки и ликероводочной продукции составили почти 1,51 миллиарда литров, а в 2016-м было продано 930 миллионов литров.

Эксперты отмечают, что среднее годовое потребление на душу населения в России (в пересчете на этанол) за пять лет упало с 10,9 до 6,6 литра.

При этом в Магаданской области средний объем продаж алкоголя составил 14,1 литра чистого спирта на душу населения, в Москве — 13,3 литра, в Республике Коми и Сахалинской области — по 13 литров.

Продажа сигарет в магазине. Архивное фото
© Fotolia / DoraZett
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Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков зафиксирован в Чечне и Ингушетии — по 0,1 литра на душу населения, в Кабардино-Балкарии — 0,5 литра и в Северной Осетии — 0,6 литра.

В Роспотребнадзоре отметили, что к снижению продаж привел комплекс факторов — запретительные меры и проводимая государством акцизная политика.

"Наиболее существенное влияние оказали нормы закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…", которые начали действовать с конца 2012 года, — ограничение времени и мест продаж алкоголя", — пишут "Известия".

Неоднозначный рейтинг

Нарколог Александр Дрейзин заявил РИА Новости, что подобные рейтинги достаточно субъективны, поскольку не учитывают потребление нелегального и самодельного алкоголя.

Эмблема ЧМ-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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"Мне трудно определить, по какому критерию они это определяют. Учитывается ли самогон? Есть территория Владикавказа, там неучтенной водки вообще море… Я не пытаюсь оспорить эти данные, но обычно пытаюсь понять критерии, по которым они оценивают. Есть территории, где самогоноварение процветает, а бутылку самогона можно купить за 50 рублей", — пояснил Дрейзин.

По словам врача, также непонятно, учитывал ли Роспотребнадзор число россиян, которые погибли в регионах из-за чрезмерного употребления алкоголя.

При этом Дрейзин не стал оспаривать выводы Роспотребнадзора о тенденции к сокращению потребления алкоголя в стране.

"Да, по стране в общем есть. Есть объективные критерии — количество психозов, количество умерших от опоя, это скрыть нельзя. А количество выпивающих, прошедших через магазин и акцизные марки, тоже в какой-то степени критерий, но он более непонятный", — рассказал нарколог.

С глаз долой

Прием у главного врача в наркологическом диспансере по лечению алкоголизма. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Нарколог рассказал, насколько эффективно принудительное лечение алкоголизма
Российские чиновники и депутаты не раз предлагали ужесточить правила продажи или рекламы алкоголя.

Так, например, в мае Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил вовсе запретить показ по телевидению сцен с употреблением алкоголя с 6 до 23 часов.

Сейчас в России реклама алкоголя в интернете и на телевидении запрещена. При этом показ спиртных напитков в эфире никак не регламентирован.

ЦРНАП предложил исправить это упущение и запретить демонстрацию употребления спиртных напитков во всех программах, вплоть до художественных фильмов.

Памятник первооткрывателям мирнинских алмазов в городе Мирный
© РИА Новости / Александр Уткин
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"Мы садимся вечером с детьми смотреть кино, а там взрослые выпивают. Причем как плохие, так и хорошие герои. Ребенок начинает воспринимать это как норму. Сложно ему потом объяснить, что употреблять алкоголь вредно. Поэтому нужно запретить показывать распитие спиртного в то время, когда телевизор смотрят дети", — рассказал RT руководитель центра Павел Шапкин.

Депутаты к предложению ЦРНАП отнесли осторожно. В частности, заместитель председателя комитета по культуре Ольга Казакова считает, что сначала нужно поискать альтернативные методы борьбы с алкоголизмом.

"К мерам запретительного характера нужно относиться аккуратно, поскольку в данной проблеме есть два нюанса. Первый — это пропаганда алкоголя… Но и есть и второй нюанс — художественный замысел. Так, в некоторых классических произведениях распитие алкоголя важно для понимания характера персонажа. Это же относится и к фильмам. И как же быть с такими всенародно любимыми фильмами, как "Москва слезам не верит", "Утомленные солнцем", "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Собачье сердце", где уже есть сцены распития спиртных напитков?" — сказала депутат.

Пить надо меньше. Как пьют и откачивают в России
© РИА Новости / Алексей Куденко
"Пить надо меньше". Как пьют и "откачивают" в России
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал заявил, что если предложение ЦРНАП будет одобрено, то телевидение придется закрывать.

"Я думаю, что вряд ли можно убрать из фильмов, из каких-то передач целевых такой факт. Другое дело — реклама и пропаганда, вот это нужно убирать, а если это художественный замысел, можно просто писать предупреждение, что в передаче есть алкоголь, который вредит вашему здоровью", — заявил парламентарий РИА Новости.

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