Запреты не мешают: названы самые пьющие регионы России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Магаданская область, Москва, республика Коми и Сахалинская область признаны самыми "пьющими" страны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Ропотребнадзора. В конце рейтинга оказались кавказские республики: Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания.
Эксперты отмечают, что среднее годовое потребление на душу населения в России (в пересчете на этанол) за пять лет упало с 10,9 до 6,6 литра.
При этом в Магаданской области средний объем продаж алкоголя составил 14,1 литра чистого спирта на душу населения, в Москве — 13,3 литра, в Республике Коми и Сахалинской области — по 13 литров.
В Роспотребнадзоре отметили, что к снижению продаж привел комплекс факторов — запретительные меры и проводимая государством акцизная политика.
"Наиболее существенное влияние оказали нормы закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…", которые начали действовать с конца 2012 года, — ограничение времени и мест продаж алкоголя", — пишут "Известия".
Неоднозначный рейтинг
Нарколог Александр Дрейзин заявил РИА Новости, что подобные рейтинги достаточно субъективны, поскольку не учитывают потребление нелегального и самодельного алкоголя.
По словам врача, также непонятно, учитывал ли Роспотребнадзор число россиян, которые погибли в регионах из-за чрезмерного употребления алкоголя.
При этом Дрейзин не стал оспаривать выводы Роспотребнадзора о тенденции к сокращению потребления алкоголя в стране.
"Да, по стране в общем есть. Есть объективные критерии — количество психозов, количество умерших от опоя, это скрыть нельзя. А количество выпивающих, прошедших через магазин и акцизные марки, тоже в какой-то степени критерий, но он более непонятный", — рассказал нарколог.
С глаз долой
Так, например, в мае Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложил вовсе запретить показ по телевидению сцен с употреблением алкоголя с 6 до 23 часов.
Сейчас в России реклама алкоголя в интернете и на телевидении запрещена. При этом показ спиртных напитков в эфире никак не регламентирован.
ЦРНАП предложил исправить это упущение и запретить демонстрацию употребления спиртных напитков во всех программах, вплоть до художественных фильмов.
Депутаты к предложению ЦРНАП отнесли осторожно. В частности, заместитель председателя комитета по культуре Ольга Казакова считает, что сначала нужно поискать альтернативные методы борьбы с алкоголизмом.
"К мерам запретительного характера нужно относиться аккуратно, поскольку в данной проблеме есть два нюанса. Первый — это пропаганда алкоголя… Но и есть и второй нюанс — художественный замысел. Так, в некоторых классических произведениях распитие алкоголя важно для понимания характера персонажа. Это же относится и к фильмам. И как же быть с такими всенародно любимыми фильмами, как "Москва слезам не верит", "Утомленные солнцем", "Бриллиантовая рука", "В бой идут одни старики", "Собачье сердце", где уже есть сцены распития спиртных напитков?" — сказала депутат.
"Я думаю, что вряд ли можно убрать из фильмов, из каких-то передач целевых такой факт. Другое дело — реклама и пропаганда, вот это нужно убирать, а если это художественный замысел, можно просто писать предупреждение, что в передаче есть алкоголь, который вредит вашему здоровью", — заявил парламентарий РИА Новости.