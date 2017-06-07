В Москве появился автомат для покупки лайков и подписчиков в соцсетях

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости. На станции метро Охотный ряд появился автомат, через который пользователи таких соцсетей, как Instagram и "Вконтакте", за деньги могут купить себе лайки и подписчиков. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
ТЦ Охотный ряд… напечатай фото, купи лайки pic.twitter.com/tsPhEKfBkn— Саша Усольцев (@usolt) June 7, 2017
В московских торговых центрах и раньше стояли подобные автоматы, но в них можно было только распечатать фото из соцсетей, функции "накрутки" лайков и подписчиков они не предусматривали.
Теперь в автоматах для печати фоток из инстаграма можно купить не только фотки, но и лайки с подписчиками!— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) May 17, 2017
ПРЕКРАСНО ПРОСТО pic.twitter.com/tINM33A97k
За 100 подписчиков —"ботов" нужно заплатить 100 рублей, за 100 лайков —50. Пользователи, обратившие внимание на этот автомат, не уточнили, работает ли эта функция, или же это просто рекламный трюк для привлечения внимания.