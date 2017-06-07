Госдума приняла закон о создании реестра коррупционеров

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в среду в третьем окончательном чтении закон о создании реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 31 августа 2016 года.

Принятый закон предусматривает создание реестра, куда будут включаться сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

В него могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальную должность, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.

Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете. При этом порядок включения и исключения сведений из него, а также порядок его ведения и размещения будет определяться правительством России.

Закон, в случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом, вступит в силу с 1 января 2018 года.