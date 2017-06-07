МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ЛДПР предложила свой вариант текста присяги для получения гражданства России, сообщает пресс-служба партии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет мнение о необходимости внесения поправок в законодательство о возможности лишать гражданства осужденных за терроризм, также глава государства предложил депутатам подумать о том, чтобы при вступлении в гражданство приносилась присяга.

"Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда будут гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв – Россия – всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине", — приводят начало текста предложенного проекта клятвы представители пресс-службы ЛДПР.

Во вторник глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил РИА Новости, что в Госдуме создана рабочая группа, которая подготовит текст присяги и внесет его в виде поправки ко второму чтению законопроекта об отмене решений о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм. Как ожидается, эта законодательная инициатива будет принята в трех чтениях до конца весенней сессии.