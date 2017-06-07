Исследование показало, как россияне относятся к отечественным продуктам

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более 70% россиян позитивно относятся к продуктам питания, произведенным в России, и лишь 3% такие товары воспринимают отрицательно, сообщила директор по развитию исследовательской компании Gfk Rus Екатерина Степанюк.

"По нашим данным, это данные всероссийского опроса, 71% опрошенных положительно относятся к (продуктовым — ред.) товарам, произведенным в России, 26% — нейтрально и всего лишь 3% отрицают эту позицию", — сказала Степанюк, выступая на сессии в ходе Недели российского ритейла.

Она также рассказала о различных трендах на российском потребительском рынке. Так, с 2012 года растет количество товарных категорий и купленных ассортиментных позиций на одну семью. "Растет репертуарность посещений торговых сетей посетителями. Казалось бы, люди очень активно ходят, смотрят, ищут и расширяют разнообразие своего потребительского поведения, но это следствие кризиса", — отметила директор по развитию.

"Можно предположить, что доля более дешевых продуктов должна занимать заметную роль в таком поведении. Однако это не так. Очень интересный факт, который мы обнаружили в этом году, по окончании 2016 года, состоит в том, что к концу прошедшего года объем FMCG-потребления действительно снизился, и намного — на 1,3%, но при этом переключение на более дешевые продукты практически прекратилось. Выбор более дешевых продуктов мы действительно наблюдали за 2015-2016 года, но к концу прошедшего года этот тренд себя изжил", — добавила эксперт.

По словам Степанюк, российский потребитель становится другим, и это является сигналом о "потеплении" на рынке, подтверждение чего можно найти и на рынке отдельных продуктов питания.

"По итогам 2016 года мы видим рост в натуральном объеме в таких сегментах мясного рынка, как свинина и индейка, хотя стоимость этих продуктов несколько выше, например, чем у курицы. В 2016 году увеличился практически вдвое, например, рынок мраморной говядины. Это все говорит о том, что потребитель отходит от жесткой рационализации и возвращается постепенно к докризисным образцам поведения", — заключила она.