Должников по штрафам за парковку могут не пустить за границу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Должников по штрафам за парковку на сумму от 10 тысяч рублей могут не выпустить за границу, в связи с чем гражданам необходимо проверять свои задолженности перед отправлением в отпуск, сообщили в пресс-службе московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в среду.

"Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, неплательщику могут ограничить выезд за рубеж. При этом в аэропорту исправить ситуацию будет уже невозможно – после погашения долга информация об отмене ограничения на выезд поступает пограничникам в течение нескольких дней", — предупреждают в МАДИ.

Штрафы нужно оплачивать не позднее 60 дней с момента получения постановления, в противном случае информация о должниках автоматически направляется судебным приставам, которые обращаются в суд с заявлением временно ограничить выезд из России.

В 2017 году, по данным инспекции, только по Москве был ограничен выезд 52 должникам.

Москвичи могут проверить свою задолженность на сайте mos.ru. Также данная информация доступна на сайте ФССП.