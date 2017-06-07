Володин предложил связать степень износа дома и очередь на реновацию

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять поправку ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы, согласно которой дома с большей степенью износа стояли бы выше в очереди на реновацию.

"Есть предложение принять поправку, которую вы обсудите за сегодняшний и завтрашний день, до рассмотрения законопроекта во втором чтении, которая бы увязывала техническое состояние дома и участие в программе реновации с тем, чтобы мы могли те дома, которые находятся в тяжелом состоянии, в программу ставить раньше, а те дома, которые имеют небольшой технический износ – позже", — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Во вторник Госдума провела парламентские слушания по законопроекту о реновации жилого фонда в Москве с участием вице-премьера Дмитрия Козака, министра строительства и ЖКХ Михаила Меня и мэра Москвы Сергея Собянина. Володин поблагодарил всех участников парламентских слушаний, в особенности пришедших во вторник в Думу москвичей, чьи дома попадают в программу реновации.

"Давайте мы поблагодарим наших коллег, аппарат, поблагодарим жителей города Москвы, которые пришли и приняли участие в слушаниях: и тех, кто был за, и тех, кто высказал иную точку зрения. Через дискуссию нам удалось выработать некоторые предложения,которые, если обретут форму поправок в закон, снимут оставшиеся нарекания, которые озвучивали граждане", — добавил он.