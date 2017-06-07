Роструд узнал, сколько россиян работают по специальности

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Только 27% опрошенных Рострудом россиян сообщили, что их работа полностью соответствует полученной ими специальности, заявил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев.

На прошлой неделе на портале "Работа в России" Роструд провел опрос о том, как люди выбирали свою профессию, насколько точно они угадали с выбором. В опросе приняли участие более одной тысячи человек.

"Результаты опроса показали, что 67% респондентов выбрали свою будущую профессию самостоятельно, 19% – по совету близких и друзей и только 2,5% — по результатам профориентационных мероприятий", – цитирует пресс-служба Роструда слова Васильева.

Таким образом, по мнению чиновника, больше половины россиян выбирают свою профессию, не пользуясь профессиональными услугами и сервисами в этой области.

"В результате только 27% всех опрошенных сообщили, что их текущая работа полностью соответствует полученной ими специальности по образованию. То есть уже сейчас, когда темпы цифровизации экономики только нарастают, мы видим, как часто люди "промахиваются" с выбором профессии", – уточнил замруководителя ведомства.

В Роструде заявили, что данные опроса подтверждают необходимость развития системы прогнозирования на рынке труда, профориентации, обучения и переобучения, внедрения профстандартов, в том числе международных стандартов, таких как WorldSkills.