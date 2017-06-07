В оренбургских детских лагерях включили отопление из-за заморозков

УФА, 7 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Теплоэнергетики Оренбургской области начали отапливать помещения в местных детских лагерях из-за резкого понижения температуры воздуха в регионе, сообщила РИА Новости начальник управления образования Оренбурга Нина Гордеева.

По данным синоптиков, на территории Оренбургской области уже несколько дней наблюдается понижение температуры воздуха. В ночное время в предгорных районах области были заморозки до —2 по Цельсию.

"Глава Оренбурга Евгений Арапов принял решение подключить отопление в загородных лагерях, где температура воздуха в помещениях упала ниже нормы, установленной Ростехнадзором. Так, сегодня уже отапливаются такие лагеря, как "Энергетик", "Зарница", "Заря", "Чайка", "Березки", "Факел" и другие", — рассказала Гордеева.

Она отметила, что среди отдыхающих в лагерях нет заболевших детей. Учреждения все заполняются, нет массовых отказов из-за погодных условий.