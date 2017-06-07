Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Больше всего спиртных напитков употребляют в Магаданской области, Москве, Республике Коми и Сахалинской области. Это следует из доклада Роспотребнадзора, с которым ознакомилась газета "Известия".

Меньше всего крепких алкогольных напитков продают в республиках Ингушетия и Чечня, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании.

Из документа следует, что за последние пять лет продажи крепкого алкоголя в России снизились на 40%. По данным Росстата, среднее по стране годовое потребление на душу населения в пересчете на этанол упало с 2011 года с 10,9 до 6,6 л.

В Роспотребнадзоре считают, что снижение продаж связано с несколькими факторами — запретительными мерам и проводимой государством акцизной политикой. Наиболее существенное влияние оказали нормы закона об ограничении времени и мест продаж алкоголя.